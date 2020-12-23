中年會計不岔警向學生動武　帶天拿水到警署　認刑事恐嚇囚8周

元朗土生土長的中年會計經理，稱與內地同事因政見問題鬧不快，之後與年輕人接觸過後，不忿警察向學生使用武力，遂想「做些事」，帶同天拿水到元朗警署，但在閘外已遭截獲。控方早前接納他承認刑事恐嚇罪，案件今(23日)在區域法院判刑，法官指法庭不會認同任何人以威嚇手段解決問題，或令警察執勤時受壓，判經理入獄8星期。

被告劉少華（57歲）原被控企圖縱火罪，但獲准認罪責較輕的刑事恐嚇罪，指他於去年8月15日，元朗警署威脅駐守的警員。

生於元朗對721事件感羞恥

辯方求情指，被告是一名會計經理，需在中港兩地工作。他與內地同事就香港問題持看法不同。事發前不久，被告在報上看到少女在尖沙咀被射爆眼事件，而他作為土生土長元朗人，對於去年元朗的721事件亦感到羞恥，他在街徘徊時接觸到年輕人，覺他們付出很多，他卻甚麼都做不到，一時衝動下想做一下示威，才犯上本案。辯方強調被告並無仇警，亦體諒警方工作辛苦。

被告犯案時無打火機在身

法官判刑時指，被告買了天拿水，但沒有帶同打火機，他在案發前數小時才想到要犯案，被捕後亦表明無意傷害警方；惟法庭不認同任何人以威嚇手段解決問題或宣示觀點，被告在開審前才認罪，只會獲5份之1刑期扣減，他以監禁10星期為量刑起點，判被告入獄8星期。

案件編號：DCCC 223/2020