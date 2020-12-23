稱怕遭暴徒打攜斧頭上街　男子覺被囚4月太重　提上訴被駁回

發製藥「太子爺」韓碩早前從家中攜帶斧頭上街，被捕後聲稱因曾清走示威者的路障，「驚俾啲暴徒打我」，遂帶備斧頭自衛。他承認管有攻擊性武器罪，被判囚4個月，惟他不服刑期太重，早前就此向高等法院提出上訴。高等法院今（23日）頒下判辭，指控罪亦有其防範性，認為原審裁判官量考慮其風險並無出錯，駁回上訴申請，維持原判。

上訴人HAN SHUO HUMPHREY（44歲），答辯人為香港特區政府。

聲稱之前幫忙清路障

判辭提及，案發當日早上，韓碩在街上手持斧頭及啤酒，邊走邊以斧頭敲擊欄杆，及後被警方拘捕。韓警誡下稱：「我係落嚟買煙食嘅......之前幫忙清過路障，依家因為驚俾啲暴徒打我，所以我先帶依把斧頭用嚟自衛嘅。」

原審官認為帶斧頭上街風險大

上訴人強調，被告出於自衛而持斧頭，但從沒用以危害他人；惟原審裁判官量刑時，甚至考慮到若斧頭被他人取去，使用的風險會很大。上訴人指，原審裁判官的考量已超出控罪所指，警方到場時，斧頭放在被告1米以外之處，案中亦無證據指被告拿著斧頭時，身旁有人。

應以被告的意圖作考慮

法官翻看相關的中英謄本後，認為原審裁判官的意思可能只是指被告遇襲時會用斧頭還擊，也有可能如上訴人所述，包含其他人會取走斧頭並用以施襲的意思。而觀乎此案的證據，法官認為沒有證據足以推論出被告會將斧頭交給他人作出非法使用；固此，法庭應以被告的意圖以及與之相關的情況來判斷其刑責。

被告有需要時會使用斧頭

就此，上訴人不同意原審裁判官指被告使用斧頭的風險很高，強調案發時間並非經常發生騷動的時段，被告持斧頭期間也無不快事情發生。惟法官反駁不能以此便認為發生衝突的風險很低，他認同原審官的判斷，即被告準備好、覺得有需要時就會使用斧頭。

控罪亦屬防範性

法官續道，被告所攜的斧頭長77厘米，屬大型武器，被告從家中帶到街頭，必然是經過深思熟慮。被告可以避免此案，卻選擇在社會事件高峰時期，攜斧頭上街。這控罪亦屬防範性，其一目的是為了防止有人濫行私刑，以暴力解決紛爭。基於案情及案件性質的嚴重性，法庭需判處監禁式刑罰，以向公眾傳遞清晰的訊息。法官認為原審裁判官的判刑沒有犯下原則性錯誤，駁回被告申請，維持原判。

案件編號：HCMA134/2020