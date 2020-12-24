新冠肺炎・最新｜確診數字反彈　消息︰今日新增逾70宗確診

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署昨日（23日）公布新增53宗確診個案，為近一個月首次回落至60宗以下，累計增至8,354宗；昨半日初步確診有40多宗，比前日同一時段多出約10宗。消息指，今日有超過70宗確診。 雖然數字有回落趨勢，不過傳染力高七成的變種新冠病毒，已由英國傳入本港，兩名返港後確診的留學少年的病毒樣本病毒株，與英國變種病毒相似，其中一人已康復出院，政府規定英國返港人士需酒店隔離27日已經太遲。

【12:02】消息指，今日有超過70宗確診。

新冠肺炎疫苗｜何栢良：病毒已變種 須留意疫苗免疫力及中和抗體

【11:28】港府已訂購三款疫苗，首批最快明年初到港。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）表示，部份藥廠以年初病毒株研發疫苗，但現時病毒出現變種，須留意疫苗的免疫力及中和抗體。對於政府遭批評太遲公布檢測結果，何認為必須24小時內向檢測者及醫生出報告，政府可開放港版健康碼部份功能，將結果上載雲端讓市民查閱。

變種病毒｜何栢良倡限制南非與英看齊 籲英回港人士勿開聖誕派對

何栢良亦表示，南非變種病毒與英國變種病毒有共通點，雖然兩者沒有相互關係，但港府都應考慮將南非與英國睇齊，實施相同的限制措施。何又估計，英國變種病毒可能已進入社區，呼籲過去兩個月英國來港人士再做檢測。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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新冠肺炎｜政府抗疫屢遭詬病 陳肇始解釋：病毒好新 會全力以赴

【10:52】近日社會各界矛頭直指政府施政錯誤，質疑有官員抗疫疲勞，建議換人。作為抗疫團體領軍人物之一的食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）表示，病毒非常新，不少抗疫工作都是首次推出，政府一直目標「清零」，明白外界對政府措施有意見，疫情爆發會有所緊張，重申政府會增加人手處理。

陳肇始今日（24日）表示，不少抗疫工作都是首次推出，明白外界有意見，政府會增加人手處理。（資料圖片）

新冠肺炎疫苗｜陳肇始料科興一兩日有第三期數據 設社區接種中心

【10:43】政府目前已落實訂購新冠肺炎疫苗。食物及衞生局局長陳肇始表示，3款疫苗會於明年初至年中陸續到港，初步概思在社區中心接種中心，市民可到不同地點接種不同疫苗，亦會設專責小組設計整體流程，未來亦會考慮私家醫生參與。首批到港的內地科興疫苗至今未有第三期臨床報告，陳預計數據會在一、兩日公布。

新冠肺炎｜許樹昌︰科興臨床數據延遲公布 料一月未能如期送港

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，剛得知科興延遲公布第三期臨床試驗數據，預料明年1月應未能如期運送到港，相信目前由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，較大機會最早到港。他又指，當七成人注射疫苗後才能出現群體免疫，倘若僅少數人接種疫苗，社區內仍會偶爾爆發疫情，因此絕對呼籲市民接受疫苗接種。

新冠肺炎．互動︱分析FB地區群組大數據 發掘哪區網民最嬲林鄭

【08:15】新冠肺炎今年初爆發，港人在疫情陰霾下渡過2020年，口罩戴足一整年仍未可除下，禁堂食和限聚令等大大改變市民的日常。現實生活中的新常態，在網上空間又是如何反映出來？

《香港01》統計本港378個Facebook地區群組，年內帖子及互動，並分析文本情感，嘗試了解疫下民情：網絡討論如何反映市民的急切需要，市民如何利用網絡空間助人自助，以及網上討論究竟是「制止」還是「製造」恐慌、究竟是鼓勵「Fact check」還是加速「假資訊」的傳播？

互動專頁分五節回顧今年18區輿情，以互動地圖、數據圖表呈現各區趨勢，並提供互動數據分析圖庫，供讀者選看各區民情。

鄭先生以往聖誕節不時都會負責大型商場的聖誕裝飾電路接駁。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜12月暫有27宗英國輸入 2人染變種病毒 約3成酒店確診

【08:00】新冠肺炎疫情持續，由於英國出現病毒變種，港府除向來港前14日曾於英國逗留的所有落閘外，也修例規定從英國入境人士於酒店檢疫期由14天延長至21天。變種病毒伺機而動，昨日（23日）新增的6宗輸入個案中，就有一人是由英國返港；此前有2名英國返港留學生的病毒基因排序，與英國發現的變種病毒吻合。

根據衞生防護中心資料，從12月1日至昨日，本港共有27宗從英國輸入個案，當中大部分未有報上住址，即抵步於機場檢測確診；不過也有8宗、即約三分一是入住酒店後才發現染疫。近一周英國輸入個案的病毒基因料仍在處理，未知會否再發現有人染變種病毒。

聖誕燈飾減 入行30年電工嘆疫情下商場、街道面目全非：冇氣氛

【08:00】每逢聖誕節，聖誕燈飾隨處可見。不過，即使今日已是平安夜，但因為新冠肺炎疫情，部分商場選擇開源節流，不設聖誕燈飾。從事電工三十多年的鄭先生，以往不時都會負責大型商場的聖誕燈飾、銀行門外以及街道上聖誕裝飾的電路接駁。

然而因為疫情，公司原本接到的聖誕工程亦被逼腰斬，令他收入大減，曾經負責的栢麗大道今年亦沒有設置燈飾，變得「面目全非」，概嘆今年聖誕節恐怕欠節日氣氛。

【01:00】食物及衞生局公布，按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）繼續賦權註冊醫生強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上2019冠狀病毒病的人接受檢測，日期為本月26日至明年1月8日的14日內。

確診食肆｜新增19間餐廳有患者到訪 太古坊COVA、三軍會會所上榜

【00:38】本港新冠肺炎疫情持續，截至周三（23日）新增53宗確診個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增19間食肆曾有患者到訪。當中有患者曾到訪三軍會會所，該處為私人會所有多種娛樂設施，普通會員會費須20萬元。

另外，著名甜品店COVA位於太古坊德宏大廈的分店，亦有確診者足跡。香港大學校園有患者在發病後到訪。

昨日總覽：​新冠肺炎．12.23｜增53宗創近月新低 林鄭改口接種疫苗有得揀 新冠肺炎疫苗｜行會通過准緊急注射疫苗 林鄭月娥︰市民有得揀 新冠肺炎｜林鄭承認政府防疫工作不足 斥3種市民不負責任 新冠肺炎疫苗｜保障基金支援苦主 涵蓋法律費用經濟支援細節未定 新冠肺炎│行會修訂強制檢疫 英國抵港人士平安夜起須留酒店21日

確診大廈｜新增住址總覽 碧華花園將軍澳中心5座上榜

【00:21】第四波疫情持續嚴峻，本港多區出現疫廈。周三（23日）再新增53宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，有5幢大廈有超過2宗個案。另外九龍城豪宅碧華花園、將軍澳中心5座都有出現新確診個案 ;而馬頭圍邨芙蓉樓、大圍景田苑文心閣、葵盛東邨盛家樓，近3天累計合共3宗個案。

12月9日由印度新德里返港的兩男一女確診，他們此前在住尖沙咀重慶大廈內的三角洲酒店。

新冠肺炎疫苗｜首批明年1月抵港可供注射 9大疑問專家逐一解答新冠肺炎｜今新增53個案 兩留學生病毒樣本 與英國變種病毒吻合新冠肺炎｜平田邨平誠樓5單位共8人確診 住戶須強制檢測新冠肺炎｜房屋署2名外判員工確診 3名的士司機強制檢測揭中招新冠肺炎｜檢疫女子不適送北大嶼山醫院 擬回竹篙灣時失蹤新冠肺炎｜還原「點解你個仔仲喺屋企？」事件 患者家人三大控訴

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【00:00】政府昨日（23日）公布接種疫苗安排，並由專家組解說疫苗接種、副作用等。政府落落提供3款疫苗，市民可因應提供時間及場所，決定是否接種，特首特鄭月娥稱代表市民有得揀。市民可否打齊三種？誰人可優先接種、孕婦及兒童又如何？本文總結9個疑問，由政府專家逐一解答。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼