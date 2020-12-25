裸聊案首10月757宗增4倍　310學生受害人最細11歲　料與停學有關

近年本港科技罪案有上升趨勢，警方今年首十個月錄得逾1萬宗案件，較去年同期上升接近一倍，損失接近25億元。當中裸聊索勒案升幅顯著，大增3.9倍，錄得757宗，損失金額亦急增5倍達560萬元，受害人亦有年輕化趨勢，七成人年齡介乎10至29歲，310人為學生。 警方同時發現，裸聊騙徒最近採用新作案手法，遊說受害人下載偽裝交友App的惡意軟件，套取手機資料及偷錄裸聊過程，從而進行勒索，年紀最輕受害人僅11歲。疫情下亦有不少學生墮入風化案，曾有女學生於網上認識陌生人後應邀外出，於住所附近後巷遭施暴。

科技罪案逾萬宗 按年增一倍 損失25億

警隊網絡安全及科技罪案調查科今年1至10月錄得10,602宗科技罪案，比去年同期5,407宗上升96%，損失約24.97億元。今年首10個月裸聊勒索有757宗，損失560萬元，超過九成半受害人為男性，年齡介乎11至65歲，當中10至29歲群組共有545人，佔整體七成，較去年急增四倍，受害人中有310人為學生，警方估計與疫情停學，學生長期在家上網有關。

本港今年首十個月錄得逾1萬宗科技罪案，損失接近25億元，當中不少來自社交媒體罪案。（孔繁栩攝）

騙徒遊說下載惡意軟件 56歲IT男遭拍下裸露影片勒索

網絡安全及科技罪案調查科總督察（網絡安全組）葉卓譽表示，警方留意到一種新手法，騙徒在網上認識受害人後，會遊說下載偽裝成交友平台的惡意軟件，惡意軟件可讀取受害人GPS位置、通訊錄及攝錄影片，騙徒便可以廣傳裸聊影片至受害人親友要脅勒索。

而今年年紀最輕受害人是一名11歲男童，他被拍下裸露片段後應騙徒指示花2,500元買點數卡；最大宗損失個案是一名56歲IT男，他被拍下裸露影片後，因受驚支付約35萬元。

女學生社交平台遇色魔 約會遭拖到後巷強姦

葉卓譽續指，疫情期間，警方接獲多宗風化案件，一名中四女生本月初於社交平台認識一名男子，相約會面期間，男子要求進行性行為但遭女生拒絕，男子於是在女子住處附近後巷施暴，警方其後以涉嫌強姦拘捕一名19歲男子。另外一名中五女生於今年7月在約會軟件認識一名男子，並應邀到旺角一間酒店看電影，男子期間向女子施暴，警方事後拘捕一名30歲男子。

警察臨床心理學家馮浩堅曾接觸不少裸聊受害者個案，發現年輕人上網結交朋友普遍，部分更有裸聊習慣，受害人往往抱有「我邊有咁蠢會被人呃」的心態，惟騙徒會不時轉換新手法，令受害人放下戒心，當發現墮騙後，又會因為羞恥心拒絕求助，最終寧願付錢了事，持續被荷索金錢。

青年協會青年違法防治中心單位主任李少翠亦表示，停課期間，不論男女小學生在玩線上遊戲時，都曾被陌生人要求傳送裸照，亦有中學生被勒索8,000至10萬元不等，青協會從預防教育及危機介入兩方面輔導青少年。