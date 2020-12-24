曾浩輝憂舊同袍張竹君過勞　籲市民體諒醫護人員︰飯都冇得食

本港新冠肺炎疫情肆虐，同時踏入冬季氣溫驟降，衛生防護中心前總監、疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝在網上節目指，長者容易觸發慢性疾病入院，導致內科病房、ICU病床的情況緊張，故呼籲市民配合防疫措施，減低醫護人員的辛勞。他亦提到衞生防護中心傳染病處主任張竹君，表示「我對佢絕對有信心！我只係擔心佢過勞啫。」

曾浩輝指，即使沒有新冠肺炎疫情，每逢冬天本港的入院人數均會增加。他解釋，因天氣轉冷及溫差大，長者容易觸發慢性疾病入院，導致內科病房、ICU病床的緊張程度提升。雖然醫管局早有預備，如調配人手及暫停非緊急服務，但他擔心醫護人員面對疫情近一年，將出現疫勞的情況，呼籲市民配合防疫措施，減低醫護人員的辛勞。「唔係嘅話，一直落去對大家都冇好處。」

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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曾浩輝亦提到衞生防護中心傳染病處主任張竹君，「張竹君醫生以前係我非常好嘅同事，我對佢絕對有信心！我只係擔心佢過勞啫，哈哈哈。」他呼籲市民體諒醫護人員，指他們長期沒空吃飯，亦沒閒情逸致聊天，壓力已累積近一年。他亦笑指，回想起2003年SARS完結時，曾向同事說︰「呢啲係百年一遇，之後唔會再有，點知話口未完，09年（豬流感）同今年又有。」他指，新病毒將不斷出現及變異，認為與病毒的戰爭將繼續打下去。