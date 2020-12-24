兩青年涉擲單車等出馬路　證人見狀報警被指：唔好咁多事

今年2月有市民在天水圍堵路，抗議政府不肯全面封關，以防新冠肺炎擴散。兩名疑有份參與的裝修及地盤工人當場被捕，同被控一項非法集結罪。兩人否認指控，案件今（24日）在屯門裁判法院開審。港鐵職員及警員供稱，當晚有人在天瑞輕鐵站附近，將單車及垃圾桶掟出對開的馬路，令車輛收慢車速及停下。裁判官王證瑜裁定表證成立，被告不自辯，亦不傳召證人，控辯雙方將於下周一作結案陳詞。

同案12歲被告認罪判感化

兩名男被告陳文熙（19歲，報稱裝修工人）及陳穎鏗（23歲，報稱地盤工人）否認於2月5日在天水圍天瑞路往天華邨方向的馬路，與同案一名12歲印度裔男童及不知名者參與非法集結。該名同案男童早前承認在公眾地方造成阻礙罪，被判感化令一年。

願認造成阻礙罪不被接納

辯方指，兩名被告願意承認在公眾地方造成阻礙罪，但不獲控方接受。辯方表明不爭議兩名被告的身份、招認、證物及現場所作行為，並會以承認阻街的基礎上，就非法集結罪抗辯。

被告陳穎鏗在傘陣掩護下離開法庭。(林樂兒攝)

職員見人扔單車及垃圾出天瑞路

港鐵助理經理江志成供稱，因應天瑞站及樂湖站常遭人破壞，當晚約8時半到天瑞輕鐵站月台觀察。9時許，他目睹5至6名穿深色外套、戴口罩的人，把靠近附近花糟的單車及垃圾桶扔去對出的天瑞路，有車輛因而停下。

報警後遭指稱唔好咁多事

江稱報警後，有一人指住他說：「唔好咁多事。」他擔心自身安全，立即後退。他又稱，恐防擲物者之後會把雜物扔去輕鐵路軌，遂以對講機通知同事勿讓輕鐵駛去天瑞站。及後有人大叫：「走呀有狗！」扔單車的人聞言四散，軍裝警及便衣警則從天瑞邨衝出來，亦有防暴警在馬路上奔跑，有人在馬路上被制服。

江補充，單車被扔去馬路數秒後，便有汽車從右方的天瑞巴士站駛出，於左邊第一條行車線距離障礙物約30米遠停下。

警員稱兩行車線受阻

警員彭兆衡則指，當晚11時許約有7名戴口罩的黑衣人扔單車及垃圾桶，阻塞兩條行車線，令兩、三架車輛在距離障礙物約10米處收慢車速。彭見狀上前，截停被告陳穎鏗。彭續道，當時有5至6名市民在天瑞輕鐵站月台候車，另有約7名市民站在天瑞巴士站。辯方指出，單車及垃圾桶只阻塞了左邊第一條行車線，左二行車線並無受阻。彭不同意。

高級偵緝警員劉仲成供稱，當晚以涉嫌在公眾地方行為不檢，拘捕戴住口罩的被告陳文熙。陳在警誡下表示：「我只係掟咗4部單車同垃圾桶出馬路。我淨係諗住堵塞條馬路，冇做其他嘢。」

案件編號：TMCC141/2020