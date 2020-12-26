【校園天地】網路上學習持之以恆 　「疫」境下您我結伴同行

「疫」境之下，改變了舊有的教學模式，師生們多番嘗試，期望在艱難的網上教學環境下「疫」境下結伴同行，共同進步。因此，學校不單照顧本地學生，也沒有忽略因疫情仍居內地之跨境生的學與教和成長問題。此外，本校透過不同的政策及計劃，致力培養學生多方面的能力，在校園健康快樂地成長，在社區甘心樂意地付出。

透過Microsoft Teams平台與學生進行網上互動教學。(中華基督教會馮梁結紀念中學圖片)

「疫」境下，改變教學模式

由年初停課至今，學校因應疫情停止面授課程的安排，積極優化網上教學平台，並加強對學生電子學習的支援，如透過Microsoft Teams進行實時課堂，並向學生提供學習材料、課後練習、課外閱讀、收發課業及給予回饋等，致力讓同學跟上學習進度。

透過Microsoft Teams平台與未能回校上課的學生一同參與英語活動。(中華基督教會馮梁結紀念中學圖片)

支援學生網上學習

為了支援學生的網上學習，本校除獲得由中華基督教會及不同服務團體送贈上網卡及wifi蛋給有特別經濟困難的學生外，亦向學生提供平板電腦借用，而校友亦送贈平板電腦給學弟妹，以支援學生電子學習的需要。

校友致送平板電腦給學弟妹。(中華基督教會馮梁結紀念中學圖片)

Microsoft Teams教師專業培訓

老師們於疫情下面對著不同的挑戰，斷斷續續停止面授課程，需要改為網上授課。為了協助老師教學模式的轉變，本校在學期初安排了AccessOrange(Microsoft Partner)公司進行Microsoft Teams培訓講座，以支援老師如何運用Microsoft Teams進行教學活動。

了解學生需要，加強各方面的支援

本校十分重視學生家庭的需要，以提供合適的支援。如「陽光電話計劃」，加強班主任與同學的溝通，以了解學生在疫情下學習和情感需要。



另一方面，為了減低跨境家長在疫情下，子女未能回校的憂慮，本校與服務機構合作支援跨境學生測考及升中適應，協助未能回校的學生的需要。

與服務機構合作支援跨境學生測考。(中華基督教會馮梁結紀念中學圖片)

校本STEAM課程

本校重視課堂研究，建立跨學科(科學科、視覺藝術科、數學科及基本科技科)的初中校本STEAM課程，配合教育最新發展，如參加由教育局中學校本課程發展組舉辦的跨學科課程，透過跨學習領域協作，建構初中主題式STEAM課程。

與此同時，本校積極培育學生成為科技大使及成立機械人小組，機械人小組更榮獲「全港中學學界機械人大賽」冠軍及最佳工程設計獎、香港城市大學電子工程學系「微處理器控制系統設計」第二名，並將所學知識在「STEAM科學科技活動日」教授小學生。

（內容由中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

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