新冠肺炎・最新｜疫情反覆　消息：今日新增大概60宗確診個案

新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（24日）公布，新增71宗確診個案，其中20宗源頭不明，另有逾50宗初步確診個案。 政府在平安夜深夜公布「加辣措施」，21日內去過中國以外地區的人士，抵港酒店隔離要「加監」至21日；21日內去過英國和南非的人，禁止登機來港。

【13:33】消息指，本港今日新增大概60宗新冠肺炎確診個案。

【13:21】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府昨晚（24日）突公布，由今日（25日）起所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

有今早抵港市民批評延長檢疫期措施推行得太急，而抵港後須出示新的酒店確認文件才可進行檢測，令禁區內情況混亂，不少抵港人士要「臨急臨忙喺入面打電話去改酒店，錢都未畀到」，亦有人鼓譟。該旅客認為港府應以上機時間作劃線，給予旅客緩衝期。新冠肺炎｜指定酒店檢疫延至21日 抵港市民：好突然，要使多五千

【12:00】AEON表示，昨晚獲悉一名在九龍灣店二樓家品部工作的促銷員初步確診感染「2019冠狀病毒」，為保障員工及顧客安全，該店暫停營業，並於今天（12月25日）進行徹底清潔及消毒，將於12月26日恢復營業。新冠肺炎｜九龍灣AEON家品部促銷員初步確診 該店停業消毒一天

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【11:45】港府昨晚（24日）突公布，由今日（25日）起所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

有今早抵港市民批評延長檢疫期措施推行得太急，而抵港後須出示新的酒店確認文件才可進行檢測，令禁區內情況混亂，不少抵港人士要「臨急臨忙喺入面打電話去改酒店，錢都未畀到」，亦有人鼓譟。該旅客認為港府應以上機時間作劃線，給予旅客緩衝期。

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【11:30】民政事務處表示，沙田民政事務處昨日聯同田心警署、醫療輔助隊、香港房屋協會及有關部門在沙田乙明邨明恩樓進行跨部門強制檢測公告執法行動，行動由昨日早上六時至午夜。



在跨部門執法行動中，有關部門查核居民是否已根據政府早前發出的強制檢測公告，整個行動檢查超過1,900名居民的檢測報告，因居民表示曾領取深喉唾液測試樣本收集包進行病毒檢測，經民政處查核衞生署提供的相關檢測記錄，確認有約980名居民已進行深喉唾液檢測及測試結果呈陰性的紀錄，民政處已向相關居民發出電子訊息確認或知會房協安排確認；行動中發現有76名居民違反強制檢測公告。另有約140名居民的紀錄仍未能獲得核實，正與衞生署跟進調查。新冠肺炎｜明恩樓76人違強檢令 民政處向980名居民發檢測確認【09:30】稻苗學會副主席鄭栢文指，今年到會外賣生意大不如前，其公司聖誕節生意僅去年四成，主要原因與大訂單企業和學校派對停辦，及家庭聚會縮減有關，他又指除夕生意亦只有去年兩成，情況並不樂觀。

新冠肺炎｜企業學校停派對 家庭聚會縮減 到會外賣生意跌六成聖誕節・有片｜疫下作樂 蕭條中惟願平安

【09:00】港府昨日清晨5時55分突然公布，要求明恩樓居民由6時起，出入大廈時必須出示新冠肺炎檢測結果證明，否則即屬違法。沙田區議員丘文俊今日於電台表示，明恩樓自爆發疫情後，有逾2,000名居民已進行深喉唾液樣本測試，衞生署指明陰性結果不會出報告通知，但政府人員要居民展示證明，導致昨晨有逾百人一度無法外出大為鼓譟，質問負責的民政局，「點解唔問衞生署拎名單呢？」

新冠肺炎｜政府明恩樓突擊執法 區議員質疑民政局不知交樽無證明

▼疫情下的平安夜▼

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【00:00】聖誕節凌晨零時起，21日內去過中國以外地區的人士，回港後必須入住酒店隔離的日數，從14日「家監」至21日。21日內去過英國和南非的人士，亦禁止登機回港。

新冠肺炎｜21日內去過外國 抵港須酒店隔離21日 去過南非禁來港

灣仔警察總部再有女文員感染新冠病毒。警方周四（24日）晚深夜公布，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診，是一周內第二個警總感染新冠病毒的女文員。

新冠肺炎｜再有警察總部女文員染疫 一周內第二個 無接觸公眾

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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患者行蹤｜23歲男警疑發病八日後仍上班 26歲男曾到證婚場所

新冠肺炎疫情持續，昨天（24日）新增71宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新患者行蹤名單，再多22間食肆上榜，當中包括無印良品旗下的「Café &Meal MUJI」，另有愉景灣「D'Deck」，即全港最大的臨海露天美食區。

另外，有患者曾到香港警察學院及牛頭角分區警署，疑是早前公布、駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員，他在發病後8天仍有上班。此外，名單顯示，有人曾到康傑中英文幼稚園、香港理工大學，更有一名確診者曾到新蒲崗安田中心「La Porte」，該處現時用作拍攝錄影及證婚場所。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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確診大廈｜新增住址總覽 賀龍居雅士花園上榜 淘大花園再現個案

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署昨日（24日）公布，新增71宗確診個案，當中10宗屬輸入個案，餘下61宗本地個案中，有30宗屬於沒有源頭個案。另有逾50宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，早前出強制檢測公告的觀塘的平田邨平誠樓單日新增5宗個案，油麗邨逸麗樓新增2個案，同邨的智麗樓亦新增1個案。

九龍城有兩豪宅上榜，分別是賀龍居1座和雅士花園1座，愉景灣海馬徑也再次上榜。另外曾在沙士期間爆發疫情的淘大花園今次也出現個案，患者居住在淘大花園D座。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

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