新冠肺炎・最新｜聖誕起加辣　外國抵港要隔離21日

新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（24日）公布，新增71宗確診個案，其中20宗源頭不明，另有逾50宗初步確診個案。 政府在平安夜深夜公布「加辣措施」，21日內去過中國以外地區的人士，抵港酒店隔離要「加監」至21日；21日內去過英國和南非的人，禁止登機來港。

聖誕節・有片｜疫下作樂 蕭條中惟願平安

▼疫情下的平安夜▼

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【00:00】聖誕節凌晨零時起，21日內去過中國以外地區的人士，回港後必須入住酒店隔離的日數，從14日「家監」至21日。21日內去過英國和南非的人士，亦禁止登機回港。

新冠肺炎｜21日內去過外國 抵港須酒店隔離21日 去過南非禁來港

灣仔警察總部再有女文員感染新冠病毒。警方周四（24日）晚深夜公布，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診，是一周內第二個警總感染新冠病毒的女文員。

新冠肺炎｜再有警察總部女文員染疫 一周內第二個 無接觸公眾

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患者行蹤｜23歲男警疑發病八日後仍上班 26歲男曾到證婚場所

新冠肺炎疫情持續，昨天（24日）新增71宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新患者行蹤名單，再多22間食肆上榜，當中包括無印良品旗下的「Café &Meal MUJI」，另有愉景灣「D'Deck」，即全港最大的臨海露天美食區。

另外，有患者曾到香港警察學院及牛頭角分區警署，疑是早前公布、駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員，他在發病後8天仍有上班。此外，名單顯示，有人曾到康傑中英文幼稚園、香港理工大學，更有一名確診者曾到新蒲崗安田中心「La Porte」，該處現時用作拍攝錄影及證婚場所。

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確診大廈｜新增住址總覽 賀龍居雅士花園上榜 淘大花園再現個案

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署昨日（24日）公布，新增71宗確診個案，當中10宗屬輸入個案，餘下61宗本地個案中，有30宗屬於沒有源頭個案。另有逾50宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，早前出強制檢測公告的觀塘的平田邨平誠樓單日新增5宗個案，油麗邨逸麗樓新增2個案，同邨的智麗樓亦新增1個案。

九龍城有兩豪宅上榜，分別是賀龍居1座和雅士花園1座，愉景灣海馬徑也再次上榜。另外曾在沙士期間爆發疫情的淘大花園今次也出現個案，患者居住在淘大花園D座。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

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