限聚令｜警添馬公園遮打道巡邏　外傭散完又聚　菲傭稱傷心難慶祝

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，聖誕節假期間市民亦無法與大班朋友出外慶祝。今日（26日）在野餐熱門地點金鐘添馬公園，早上人流不算多，警方、康文署則有聯合行動，提醒市民勿違反「限聚令」。而在中環遮打道未見有外傭，旁邊的行人隧道則有外傭四、五個人一起坐，疑違反限聚令。其後雖有警方到場勸喻，惟警方離開後外傭再次多於兩人聚集。

有外傭原本三人一同到添馬公園慶祝聖誕，惟被警方勸喻保持距離，三人其後亦分開坐。其中一名外傭坦言今年聖誕節無法與大班朋友慶祝，因此十分傷心；而限聚令對她們而言雖較困難，但強調會遵守。

警員到遮打道行人隧道勸喻在場聚集的外傭包括社交距離，以及遵守限聚令。（高仲明攝）

今日早上於添馬公園中，人流不算多，只有不足10個帳篷，而不少市民則在進行海邊跳舞等運動。添馬公園的喇叭則以菲律賓話等南東亞國家語言、英文、普通話及廣東話廣播，提醒市民防疫措施規例，包括該場地不可多於2人聚集；群組與群組間亦必須保持1.5米距離，違例者可被檢控。

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其後有近10名警員及康文署職員到添馬公園巡邏，警方向在場的市民及外傭派發傳單，並攜帶擴音器廣播，提醒在公眾地方須戴口罩及二人限聚令。康文署職員指，昨日聖誕節添馬公園聚集情況嚴重，因此今日作聯合行動，如明顯違規者，有可能會作出檢控；有警員則指今日會巡查多個地點，「人多嘅地方就會去，會勸喻先，如果唔聽先出到『最後武器』告票」。

近10名警員及康文署職員到添馬公園巡邏，警方向在場的市民及外傭派發傳單，並攜帶擴音器廣播，提醒在公眾地方須戴口罩及二人限聚令。（高仲明攝）

另外，以往每逢假日均有大批外傭聚集的中環遮打道，今日竟出現空無一人的「奇景」。而旁邊的遮打道行人隧道則有不少外傭，其中有外傭四、五個人一起坐，疑違反限聚令。其後有警方到場勸喻，惟當警方離開後，外傭們又重新聚在一起，當中亦有人唱歌、跳舞等。

Enen 坦言去年與一大班朋友一同慶祝聖誕節，故今年不能與朋友相聚，大家要分開到不同地點感到傷心。（高仲明攝）

來自菲律賓的外傭Enen及Remy與朋友共三人一起到添馬公園慶祝，原本三人坐在同一張野餐墊上，其後遭警方勸喻。Enen指昨日有去其他地方慶祝聖誕節，今日則到添馬公園慶祝及交換禮物。她坦言去年與一大班朋友一同慶祝聖誕節，故今年不能與朋友相聚，大家要分開到不同地點感到傷心。她認為限聚令對她們來說很困難，但強調會遵守，而三人分開坐問題亦不大。

Grace 認為雖限聚令較難遵守，但會跟從警方指示。（高仲明攝）

外傭Grace與另外兩名朋友亦在添馬公園野餐，同樣被警方勸喻。Grace指她原本只相約了一名朋友，在添馬公園遇上另一名朋友故三人只是在聊天，已被警方警告。她認為雖限聚令較難遵守，但會跟從警方指示；雖未能與朋友相聚有一點不開心，但因街上太多人，昨日亦留在家中。