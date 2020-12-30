蹼泳王陳子聰出水能「髹」　運動界欠資源　儲錢幫補比賽使費

擁有5項蹼泳香港紀錄的陳子聰（Stephen）習慣在水底以「美人魚」般的泳姿，高速穿梭。走到陸地上，他的另一個身份卻是一名髹漆工，放低速度，有耐性地一筆一筆髹出平滑牆面。 陳子聰說，香港運動界欠缺資源，外地集訓和參加世界賽都要自費，仍在學的他只能邊做髹漆工，邊教人游水賺錢，為發展蹼泳準備「彈藥」。

陳子聰說外地集訓和參加世界賽都要自費，因此他要邊做髹漆工，邊教人游水賺錢，為發展蹼泳準備「彈藥」。（張浩維攝）

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蹼泳是雙腳套上腳蹼，猶如「美人魚」般在水底前進的游泳項目，陳子聰囊括香港其中5個項目的個人紀錄。惟他指，香港參與此項目的運動員不多，政府並無資助蹼泳運動員，去年曾到烏克蘭訓練，再參加波蘭舉辦的世界賽，合共數萬元的費用，全要自費。

建造業議會2021年月曆7月份主角，就是蹼泳王陳子聰。（Facebook專頁香港蹼泳資訊 Finswimming圖片）

現時仍就讀浸大運動康樂領袖學的陳子聰，為賺得足夠的訓練費和報名費，平時會教人游泳，亦會跟隨家人當起髹漆工。他蹼泳時追求速度，做髹漆工時卻是「慢工出細貨」，「慢慢髹才能髹一幅靚牆。」而當中培養的耐性，亦助他在蹼泳訓練，「訓練時要咬住支管着住對鞋喺水底係咁䟴，咬住管望唔到水面，要有耐性先可以做到。」他笑說，日常做髹漆工作時提着沉重的髹漆桶，亦能練到臂力。

惟疫情之下，泳池關閉，游泳教練的收入大減，髹漆工作亦少，前路未明，陳子聰亦說要先讀好書，畢業後再決定。他指，以收入穩定考慮，髹漆工作必然是是較好，但論興趣，蹼泳始終較大，他亦有意在港多推廣蹼泳，讓更多人認識。

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