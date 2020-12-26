直播｜聯合醫院爆發11病人4醫護感染　袁國勇：1人為超級傳播者

新冠病毒疫情持續，消息指聯合醫院有小型爆發，前後有11名病人和4名醫護感染，港大講座教授袁國勇將到場視察。《香港01》將現場直播。

【17:05】袁國勇表示，最重要的結論是，若病人入院後肺部感染無改善，必須再做病毒測試。

【16:54】袁國勇：1人為超級傳播者，是84歲病人，本身有糖尿病酮酸中毒，昏迷狀態送入聯合醫院ICU，第一次檢測陰性。當時病毒未開始高，但住院後病毒升高，傳染其他人。

病人神志不清，口水容易走入肺部，CT值非常低14至18，即病毒載量很高。沒有排除任何可能性如何傳播，可能經過某程度空氣傳播。

如果病人第一次檢測陰性，若肺部情況沒有好轉，必須做第二次測試。病房時紓緩治療病房，多是末期癌症，身體免疫非常差，一人有事，很快傳開去。病人調過床，會傳染兩個病房。但這個情況很難避免。

病人要用胃喉，護士要每日洗口，確診護士沒有戴眼鏡。九龍東社區老化，身體狀況很差，很容易變成超級傳播者。

【16:39】醫管局公布，聯合醫院共11名病人、4名醫護確診或初步確診。

醫管局總行政經理劉家獻醫生表示，聯合醫院紓緩治療病房，三名病人確診，醫院感染控制組密切監察檢測，發現多七名病人初步確診，為20至92歲，全部女病人。

一名83歲女病人，12月18日入住聯合醫院該科病房，18日檢測陰性，19日轉骨科，翌日出院。24日社區檢測確診，7名病人為密切接觸者。

聯合醫院之後為該病房或到過該病房的職員檢測，發現4名職員初步確診。兩名為護士，兩名為支援工作職員，為抽血員、病房助理，與病人有直接接觸。

政府疫情記者會中，衞生防護中心公布，今日三宗確診宗與聯合醫院爆發群組相關。

聯合醫院。（資料圖片 / 羅君豪攝）

醫管局在12月23日公布，一名91歲患有末期病的女病人，於12月1日入住基督教聯合醫院外科病房，至12月9日轉送懷安科及內科病房，繼續接受治療，情況轉趨穩定，於12月21日出院。翌日，社康護士到病人家中跟進情況時，發現病人有輕微氣促，安排病人到醫院急症室求診，肺部X光顯示有輕微肺炎，醫護人員為她安排鼻咽拭子檢測，結果為初步陽性，病人現時在隔離病房留醫，情況穩定。

醫院感染控制組隨即進行接觸追蹤調查，發現有兩名入住同一病格、年齡分別為84歲及71歲的女病人，檢測呈初步陽性。這三名病人共有11名密切接觸者，當中一人因自身疾病離世，另外一人已出院，院方已交由衞生防護中心跟進。其餘九名住院病人及離世病人檢測結果均呈陰性，正於醫院接受隔離治療。醫院亦為該病房內其他病人進行檢測，全部結果呈陰性。

醫院為14名由該病房轉往靈實醫院留醫的病人進行檢測，結果同樣呈陰性。懷安科及內科病房醫護人員正陸續接受檢測，至今全部結果呈陰性。有關病格內抽取的環境樣本檢測結果亦呈陰性。醫院即時暫停有關病房接收新症及出院安排，以及暫停恩恤探訪，並進行徹底清潔消毒。

由於在社康護士進行家訪時，病人未有正確佩戴口罩，該名護士被列為密切接觸者，需隔離檢疫。醫管局在12月24日公布，再多一名病房護士列為密切接觸者，因為該名護士為病人餵食時，病人曾咳嗽，因此該護士屬密切接觸者。

醫管局早前稱，懷疑病人受到感染，與恩恤探訪有關，該病房3名初步確診者曾獲6名家屬探訪，但未能確定是否傳播途徑。

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