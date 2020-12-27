新冠肺炎・最新｜增70宗確診　聯合19人染疫　曾到訪者要強制檢測

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日新增70宗確診個案，只得一宗屬於輸入個案，本地個案中，有23宗屬於感染源頭未明。聯合醫院感染群組擴大，累計12名病人、7名醫護感染。當局宣布，凡於12月15日至27日期間，到訪過2D病房、深切治療部的病人、醫護人員、探訪者，全部都要接受強制檢測。

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【17:18】劉家獻指，聯合醫院2D病房，有大約6、70名醫護及病人需要檢疫隔離。而19名染疫病人中，有一人情況危殆，個案編號是#8377。

張竹君指，暫數不到有無確診個案是因為冬至家庭聚會引起群組爆發，但近日都有家庭聚會個案，料陸續會有個案報告。

至於初步確診個案，暫時有約50多宗。

【17:09】劉家獻透露，聯合醫院群組中，7名受感染的醫護人員都曾與「超級帶菌者」有接觸，例如抽血、餵食、洗傷口、清潔等，當中有一名抽血員、4名護士、2名病房助理。

至於筲箕灣明華大廈累計有5宗個案，張竹君指有環境污染不會出奇，但由於已做過強制檢測，未發現再有新個案，故未見到大廈內有大規模傳播。

【16:55】張竹君指，聖誕及冬至見到很多市民外出或聚會，但暫未有見到「聖誕群組」等，希望不會有大規模爆發，但提醒市民不要聚會，因為社區仍有好多源頭不明個案。

袁國勇今日透露，本港有部份收回的深喉唾液樣本是「水喉水」，張竹君指情況不理想，提醒會有法律責任，當局會有相應的跟進工作。至於是否要如袁的提議，追蹤密切接觸者的「密切接觸者」，張竹君指當局會繼續研究各樣建議。

【16:40】劉家獻指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報99宗個案，過去24小時，有80名病人康復出院，至今累計7474名病人出院。

至今早9時，有901名確診病人分別在醫管局23間醫院及亞博館留醫。當中危殆55人、嚴重68人，餘下778人情況穩定。

劉家獻指，聯合醫院會在鄰近的球瑒設置流動檢測站，由明天起運作直至12月31日，方便員工檢測。另該院會在所有病房加設「高效率空氣微粒子過濾網」，改善空氣流通。

至於廣華公布昨日已公布有一名孕婦確診，醫院追蹤後發現6名員工(2醫生1護士1病人服務助理及1運作助理) 照顧病人期間，無戴合適裝備，須列為密切接觸者要隔離觀察。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至今日凌晨零時，本港在過去24小時新增70宗確診個案，其中輸入個案佔一宗，本港個案69宗，當中23宗源頭未明。

張竹君指，輸入個案編號#8597，於12月7日由英國乘坐CX450抵港。該患者完成14天檢疫期後回家，其後於抵港後第19日再做檢測，發現呈陽性，病毒CT值高過30，即病毒量不高，而且入院後其檢測結果仍是「不確定」，「搵到同搵唔到之間」。她相信個案可能是之前已受感染，「依家係水尾。」但張竹君亦指，該個案亦有可能屬於本地個案，但暫時仍會列輸入個案，亦會安排基因測試，「睇下係似本地流行病毒基因定係輸入性個案。」

她又指，另外69宗本地個案，有23宗是未找到源頭，另有7宗同聯合病房相關，39宗同其他相關。

張竹君指，聯合醫院2D病房，暫時有11名病人及2位工作人員受感染，另仍有5名工作人、1名病人初步確診，即該爆發群組共12病人，7名工作人員中招。因應聯合醫院情況，食衛局稍後會發強制檢測通告，不論工作人員、探房人士、病人，只要在12月15日至12月27日曾在2D病房、深切治療部逗留過，都要需要強制檢測。

張竹君指，#8599是一位越南籍人士，本身無病徵，於12月21日由警方在打鼓嶺「捉到佢」，之後去過上水警署及打鼓嶺警署單獨囚禁，12月25號交去青山灣入境事務中心，當時在中心做測試，結果呈陽性，暫未知其感染源頭及行蹤，在入境處青山灣羈留中心有2名密切接觸者，由於其他人員有著足裝備，暫不列密切接觸者，稍後會繼續做測試。

至於#8603是與家人相關個案，即在檢疫中心確診，但由於是那打素護養院九龍灣中心工作人員，加上發病前曾上過班，院舍有10幾人列密切接觸者，護老院全部人士都要接受檢測。

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【16:10】據了解，聯合醫院整個2D病房的醫護，都需要入住檢疫中心，約有40至50人。

【15:40】周日的添馬公園依然人頭湧湧，當中更有不少外傭在草地上搭帳篷露營。現場有約10名警員巡視並以揚聲器廣播，呼籲遵守社交距離限制，也有公園保安手持中英雙語指示牌，勸喻外傭遵守規定。

有外傭表示，今日（27日）特地前來添馬公園與友一同慶祝聖誕，而因應疫情，她的外出次數也有減少，大多留在僱主家中「放假」。也有人稱有聽聞政府為外傭提供免費病毒檢測，但她目前尚未進行測試，表示之後會做。

新冠肺炎｜添馬公園10警籲遵守限聚令 出來度假外傭：留家要工作

【15:35】莎莎宣布，今日接獲通知，旗下位於將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓 F108-110號舖分店，一名收銀員確診感染，最後工作日為12月26日上午。

該分店已於12月26日起暫停營業，進行徹底清潔及消毒，同店13名員工亦要居家隔離14日，並已安排接受新冠病毒檢測，結果均呈陰性，這批員工於一星期後會再安排接受檢測。莎莎呼籲曾於近日光顧及到訪該分店的人士及顧客，留意個人健康狀況，如有需要請致電衛生署衞生防護中心熱線。

【15:10】消息指，今日新增逾70宗確診個案。

【15:05】今日（27日）是聖誕連假的最後一日，不少市民都把握最後機會到戶外「放風」。西九文化區草地於早上已有不少市民野餐，有市民在草地上紮營、曬太陽，亦有小朋友在旁踩單車、玩滑板甚至放風箏；亦有應屆大學畢業生專程到來，借海景拍攝畢業相。

現場不時有工作人員舉起標記提醒市民戴上口罩及與其他人保持社交距離，大部分市民都有嚴格遵守，唯不少人超過2人相聚。雖自稱是同一家人，但按限聚令只有「共住同一戶人」方可獲豁免，有違反2人限聚令之嫌。

新冠肺炎｜西九文化區不少家庭紮營野餐 工作人員提醒2人限聚令

【14:10】鯉魚門邨鯉生樓累計6宗確診，涉及4個單位，衛生署要求全棟大廈的居民於周四前完成強制檢測。承辦商於今早（27日）於鯉生樓旁設置流動採樣站，採樣時間幅10時至晚上8時，一連五日。



有做檢測的居民指不太擔心疫情，又笑言昨日與公司同事脫下口罩閒聊時，告知同事大廈多人確診後「（佢哋）即刻戴返哂口罩」。亦有居民對疫情感擔心，因日前做完檢測後，收不到短訊通知故再做一次檢測；此有有居民指，縱然大廈多人確診，但因為疫情已持續一年故亦「無咩感覺」。

新冠肺炎｜鯉生樓流動採樣站居民指疫情已一年 多人確診亦無感覺

【13:40】政府專家顧問之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(27日)透露，有3%的樣本沒有人類基因，即樣本為「水喉水」。

但他認為，相1關比例較少不會太擔心，又認為疫情已大幅回落。不過，他強調市民在冬至及聖誕節聚會，可能令疫情輕微反彈，而抗疫疲勞源於「人性軟弱」。

新冠肺炎｜袁國勇揭3%高危群組深喉唾液樣本屬水喉水 無人類DNA

袁國勇又指，若邊境無法做到「滴水不漏」，可能每隔一、兩個月又要全民檢測，他反建議港府動用一萬名紀律部隊人員，協助追蹤工作，並參考內地模式，除追蹤確診者的密切接觸者，進一步追蹤相關接觸者的其他密切接觸者，較病毒走快一步。

新冠肺炎｜袁國勇指全民檢測無效 倡過萬紀律部隊人員助病毒追蹤

新冠肺炎｜市建局延長租金寬減至明年3月底 逾九成商舖繼續營業

【10:30】本港新冠肺炎疫情已持續近一年，財政司司長陳茂波於網誌總結今年，稱病毒才是真正共同的敵人，控制疫情成為了全社會公認的頭等大事。他指，大範圍的病毒檢測與疫苗接種，均需要市民的支持與配合。他期望2021年，環境可以持續好轉，並把握好中國經濟持續發展、外圍經濟逐步復蘇帶來的機遇。

新冠肺炎｜陳茂波冀市民配合抗疫 總結全年︰病毒是真正共同敵人【09:30】內地冷凍進口食品屢驗出新冠病毒，為確保外防輸入，香港食物環境衞生署轄下的食物安全中心，亦加強檢測不同國家或地區進口本港的食品及包裝，至今檢測超過1000個樣本，全為陰性。新冠肺炎｜食安中心加強冷凍食品檢測 逾千樣本全部陰性

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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新冠肺炎疫苗│張建宗：疫苗即將到港 但市民不能因此鬆懈

【01:00】衞生防護中心更新確診者住址名單，筲箕灣明華大廈A座至今累計有9人確診，該大廈居民早前已需接受強制檢測，而最新的個案亦非源頭不明個案。多座大廈都有3宗或以上的確診，包括何文田豪宅天鑄5座、平田邨平善樓、彩雲邨紫霄樓等。

一名由英國抵港的女子身上被驗出有英國爆發的變種病毒，她在香港期間住在九龍維景酒店。另外，一名69歲男子早於12月13日發病，但昨天才公布確診，即隔了14天，他住在粉嶺祥華邨祥樂樓。

確診大廈｜明華大廈共9人確診 英國變種病毒患者住九龍維景酒店

再多28間食肆上榜，包括主要經營自助餐的香港文華東方酒店的快船廊，亦有3間大家樂，及3間麥當勞上榜。一名34歲男子曾到訪柴灣消防局，為無源頭個案。另外，一名已出院的24歲無源頭確診男子，於出現病徵前兩日，曾到訪過6間食肆，遍布荃灣、西貢、深水埗等多區，包括獲米芝蓮推介的文記車仔麵。

確診行蹤｜文華東方酒店、文記車仔麵上榜 一人曾到柴灣消防局

▼聯合醫院爆發▼

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聯合醫院爆發｜增至12病人7職員感染 首次檢測陰性後未自我隔離

【00:00】聯合醫院2D病房出現新冠肺炎爆發，最新染病人數增至19人，是新冠肺炎在香港爆發近一年來，最大規模的院內爆發。

聯合醫院在接近午夜發出新聞稿，指再多1名病人、3名職員初步確診，即現時該院共有12名病人、7名職員感染，當中包括4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及一名外判清潔員工。

在聯合醫院工作的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，據她了解，現時初步確診的病人及醫護，大多都有參與第一輪檢測，但當時是陰性，其後才轉為陽性。但院方在第一輪檢測後，未有呼籲員工自我隔離，2D病房也如常收症及容許病人出院，她認為現時發現檢測者有先陰後陽的情況，院方應研究「呢個星期隔離、感染控制措施有無問題」。

新冠肺炎｜羅湖懲教所女職員初步確診 周六上班期間獲通知

羅湖懲教所周六（26日）深夜公布，一名女懲教人員初步確診新冠病毒。她23日檢測，26日上班期間獲通知初步確診。

昨日焦點：

新冠肺炎｜聯合醫院爆發11病人4醫護感染 袁國勇：1名超級傳播者

新冠肺炎｜增59宗確診鯉生樓須強檢 再驗出一英留學生染變種病毒

▼12月25日聖誕節市況▼