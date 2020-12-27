新冠肺炎・最新｜聯合醫院爆疫逾20人中招　消息：今增約70宗確診

新冠病毒疫情持續，當局周六（26日）深夜公布，聯合醫院感染群組擴大，累計12病人、7醫護感染。袁國勇指醫院有超級傳播者，有人第一輪檢測呈陰性，再檢測才陽性；馬仲儀指，有醫護首輪檢測陰性後，未有自我隔離。 昨日公布增59宗確診，26宗源頭不明。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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【15:40】周日的添馬公園依然人頭湧湧，當中更有不少外傭在草地上搭帳篷露營。現場有約10名警員巡視並以揚聲器廣播，呼籲遵守社交距離限制，也有公園保安手持中英雙語指示牌，勸喻外傭遵守規定。

有外傭表示，今日（27日）特地前來添馬公園與友一同慶祝聖誕，而因應疫情，她的外出次數也有減少，大多留在僱主家中「放假」。也有人稱有聽聞政府為外傭提供免費病毒檢測，但她目前尚未進行測試，表示之後會做。

新冠肺炎｜添馬公園10警籲遵守限聚令 出來度假外傭：留家要工作

【15:35】莎莎宣布，今日接獲通知，旗下位於將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓 F108-110號舖分店，一名收銀員確診感染，最後工作日為12月26日上午。

該分店已於12月26日起暫停營業，進行徹底清潔及消毒，同店13名員工亦要居家隔離14日，並已安排接受新冠病毒檢測，結果均呈陰性，這批員工於一星期後會再安排接受檢測。莎莎呼籲曾於近日光顧及到訪該分店的人士及顧客，留意個人健康狀況，如有需要請致電衛生署衞生防護中心熱線。

【15:10】消息指，今日新增逾70宗確診個案。

【15:05】今日（27日）是聖誕連假的最後一日，不少市民都把握最後機會到戶外「放風」。西九文化區草地於早上已有不少市民野餐，有市民在草地上紮營、曬太陽，亦有小朋友在旁踩單車、玩滑板甚至放風箏；亦有應屆大學畢業生專程到來，借海景拍攝畢業相。

現場不時有工作人員舉起標記提醒市民戴上口罩及與其他人保持社交距離，大部分市民都有嚴格遵守，唯不少人超過2人相聚。雖自稱是同一家人，但按限聚令只有「共住同一戶人」方可獲豁免，有違反2人限聚令之嫌。

新冠肺炎｜西九文化區不少家庭紮營野餐 工作人員提醒2人限聚令

【14:10】鯉魚門邨鯉生樓累計6宗確診，涉及4個單位，衛生署要求全棟大廈的居民於周四前完成強制檢測。承辦商於今早（27日）於鯉生樓旁設置流動採樣站，採樣時間幅10時至晚上8時，一連五日。



有做檢測的居民指不太擔心疫情，又笑言昨日與公司同事脫下口罩閒聊時，告知同事大廈多人確診後「（佢哋）即刻戴返哂口罩」。亦有居民對疫情感擔心，因日前做完檢測後，收不到短訊通知故再做一次檢測；此有有居民指，縱然大廈多人確診，但因為疫情已持續一年故亦「無咩感覺」。

新冠肺炎｜鯉生樓流動採樣站居民指疫情已一年 多人確診亦無感覺

【13:40】政府專家顧問之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(27日)透露，有3%的樣本沒有人類基因，即樣本為「水喉水」。

但他認為，相1關比例較少不會太擔心，又認為疫情已大幅回落。不過，他強調市民在冬至及聖誕節聚會，可能令疫情輕微反彈，而抗疫疲勞源於「人性軟弱」。

新冠肺炎｜袁國勇揭3%高危群組深喉唾液樣本屬水喉水 無人類DNA

袁國勇又指，若邊境無法做到「滴水不漏」，可能每隔一、兩個月又要全民檢測，他反建議港府動用一萬名紀律部隊人員，協助追蹤工作，並參考內地模式，除追蹤確診者的密切接觸者，進一步追蹤相關接觸者的其他密切接觸者，較病毒走快一步。

新冠肺炎｜袁國勇指全民檢測無效 倡過萬紀律部隊人員助病毒追蹤

新冠肺炎｜市建局延長租金寬減至明年3月底 逾九成商舖繼續營業

【10:30】本港新冠肺炎疫情已持續近一年，財政司司長陳茂波於網誌總結今年，稱病毒才是真正共同的敵人，控制疫情成為了全社會公認的頭等大事。他指，大範圍的病毒檢測與疫苗接種，均需要市民的支持與配合。他期望2021年，環境可以持續好轉，並把握好中國經濟持續發展、外圍經濟逐步復蘇帶來的機遇。

新冠肺炎｜陳茂波冀市民配合抗疫 總結全年︰病毒是真正共同敵人【09:30】內地冷凍進口食品屢驗出新冠病毒，為確保外防輸入，香港食物環境衞生署轄下的食物安全中心，亦加強檢測不同國家或地區進口本港的食品及包裝，至今檢測超過1000個樣本，全為陰性。新冠肺炎｜食安中心加強冷凍食品檢測 逾千樣本全部陰性

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新冠肺炎疫苗│張建宗：疫苗即將到港 但市民不能因此鬆懈

【01:00】衞生防護中心更新確診者住址名單，筲箕灣明華大廈A座至今累計有9人確診，該大廈居民早前已需接受強制檢測，而最新的個案亦非源頭不明個案。多座大廈都有3宗或以上的確診，包括何文田豪宅天鑄5座、平田邨平善樓、彩雲邨紫霄樓等。

一名由英國抵港的女子身上被驗出有英國爆發的變種病毒，她在香港期間住在九龍維景酒店。另外，一名69歲男子早於12月13日發病，但昨天才公布確診，即隔了14天，他住在粉嶺祥華邨祥樂樓。

確診大廈｜明華大廈共9人確診 英國變種病毒患者住九龍維景酒店

再多28間食肆上榜，包括主要經營自助餐的香港文華東方酒店的快船廊，亦有3間大家樂，及3間麥當勞上榜。一名34歲男子曾到訪柴灣消防局，為無源頭個案。另外，一名已出院的24歲無源頭確診男子，於出現病徵前兩日，曾到訪過6間食肆，遍布荃灣、西貢、深水埗等多區，包括獲米芝蓮推介的文記車仔麵。

確診行蹤｜文華東方酒店、文記車仔麵上榜 一人曾到柴灣消防局

▼聯合醫院爆發▼

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聯合醫院爆發｜增至12病人7職員感染 首次檢測陰性後未自我隔離

【00:00】聯合醫院2D病房出現新冠肺炎爆發，最新染病人數增至19人，是新冠肺炎在香港爆發近一年來，最大規模的院內爆發。

聯合醫院在接近午夜發出新聞稿，指再多1名病人、3名職員初步確診，即現時該院共有12名病人、7名職員感染，當中包括4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及一名外判清潔員工。

在聯合醫院工作的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，據她了解，現時初步確診的病人及醫護，大多都有參與第一輪檢測，但當時是陰性，其後才轉為陽性。但院方在第一輪檢測後，未有呼籲員工自我隔離，2D病房也如常收症及容許病人出院，她認為現時發現檢測者有先陰後陽的情況，院方應研究「呢個星期隔離、感染控制措施有無問題」。

新冠肺炎｜羅湖懲教所女職員初步確診 周六上班期間獲通知

羅湖懲教所周六（26日）深夜公布，一名女懲教人員初步確診新冠病毒。她23日檢測，26日上班期間獲通知初步確診。

昨日焦點：

新冠肺炎｜聯合醫院爆發11病人4醫護感染 袁國勇：1名超級傳播者

新冠肺炎｜增59宗確診鯉生樓須強檢 再驗出一英留學生染變種病毒

▼12月25日聖誕節市況▼