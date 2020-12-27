新冠肺炎・最新｜聯合醫院爆發　增至12病人7醫護感染

社會新聞
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新冠病毒疫情持續，當局周六（26日）深夜公布，聯合醫院感染群組擴大，累計12病人、7醫護感染。袁國勇指醫院有超級傳播者，有人第一輪檢測呈陰性，再檢測才陽性；馬仲儀指，有醫護首輪檢測陰性後，未有被要求自我隔離。

昨日公布增59宗確診，26宗源頭不明。

▼聯合醫院爆發▼

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聯合醫院爆發｜增至12病人7職員感染　首次檢測陰性後未自我隔離

【00:00】聯合醫院2D病房出現新冠肺炎爆發，最新染病人數增至19人，是新冠肺炎在香港爆發近一年來，最大規模的院內爆發。

聯合醫院在接近午夜發出新聞稿，指再多1名病人、3名職員初步確診，即現時該院共有12名病人、7名職員感染，當中包括4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及一名外判清潔員工。

在聯合醫院工作的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，據她了解，現時初步確診的病人及醫護，大多都有參與第一輪檢測，但當時是陰性，其後才轉為陽性。但院方在第一輪檢測後，未有呼籲員工自我隔離，2D病房也如常收症及容許病人出院，她認為現時發現檢測者有先陰後陽的情況，院方應研究「呢個星期隔離、感染控制措施有無問題」。

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