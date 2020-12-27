港區國安法｜消息：警方通緝約15名在海外港人　報道指包括許智峯

《港區國安法》在港實施接近半年，據《香港01》了解，警隊國安處正通緝約15名涉及違反有關法例而身處海外人士。 《南華早報》今日（27日）引述警方消息報道，警隊國安處至今已拘捕40名人，被通緝者包括棄保潛逃的前立法會議員許智峯、前「民間外交網絡」發言人張崑陽及港大《學苑》前總編輯梁繼平，消息指部份人士身處歐洲、美國和台灣。 警方回覆查詢指出，不評論個別個案或報道，但譴責任何企圖逃避法律責任的行為。警方會根據案件實際情況，依法循不同途徑追查所有逃犯的下落，將其緝拿歸案。

《南華早報》引述警方消息報道，有30名身處海外人士涉違《港區國安法》被通緝，當中包括中前宣布流亡的前立法會議員許智峯及梁頌恆，前「民間外交網絡」發言人張崑陽及港大《學苑》前總編輯梁繼平（資料圖片）

被通緝者主要身在歐美及台灣 與港無引渡協議

《南華早報》引述消息指，警方至今正通緝30名身處海外人士，當中包括本月初棄保潛逃後宣布「流亡」英國的前立法會議員許智峯，以及本月赴美國尋求政治庇護的前青年新政立法會議員梁頌恆、前「民間外交網絡」發言人張崑陽及港大《學苑》前總編輯梁繼平，另有部份人士涉嫌參與違法暴力活動。消息指，通緝名單上30人全屬香港人，所犯罪行可被判處終身監禁，部份人士在《港區國安法》生效前及生效後，已循合法移民途徑離港，他們大多數身處歐洲、美國和台灣，但由於部份西方國家已斷絕了本港引渡協議，相信不太可能被遣送回港，但強調通緝人士一旦回港會立即被捕。

《香港01》也接獲有關消息，惟涉及人數只有約15人。

中央電視台今年7月報道，警方正式通緝6名涉及違《港區國安法》的海外港人，包括前立法會議員羅冠聰、學生獨立聯盟召集人陳家駒、前本土民主前線召集人黃台仰、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、香港效益主義黨主席劉康及香港民主委員會（HKDC）總監、牧師朱耀明之子朱牧民，

警方：依法追查所有逃犯下落

警方回覆查詢時表示，不評論個別個案或報道，但譴責任何企圖逃避法律責任的行為。警方會根據案件實際情況，依法循不同途徑追查所有逃犯的下落，將其緝拿歸案。