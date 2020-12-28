新冠肺炎．最新｜一日奪四命　仁濟及屯門醫院各一長者下午不治

本港新冠肺炎第四波疫情嚴峻，截至昨日（27日）累計8,611宗確診個案，137人離世。另外今日有約50宗初步確診。 聯合醫院感染群組持續擴大，一名「超級帶菌者」早前入住2D病房後，累計12名病人及7名醫護受感染，60至70名醫護人員要接受檢疫，當局指示於本月15至27日在爆疫病房逗留過人士，本月30日或之前強制檢測。

【20:47】醫管局公布，下午再有兩名病人不治，即今日共有四名長者死亡，累計死亡患者增至141人。

仁濟醫院表示，一名85歲有長期病患的女病人(個案編號：8091) 於本月18日因持續氣促及神志不清到醫院急症室求診，病人當時情況危急，需要插喉協助呼吸。病人其後確診感染2019冠狀病毒病及入住隔離病房，情況持續惡化，延至今日下午2時57分離世。

屯門醫院表示，一名有長期病患的70歲男病人（個案編號：5988）於11月26日因咳嗽及氣喘入院接受治療，其後確診感染2019冠狀病毒病。病人情況持續惡化，延至今日下午6時43分離世。

新冠肺炎｜20須強檢大廈19為公屋居屋 專家：樓齡老、設計功傳播

【19:35】政府累計已向20幢住宅發出強制檢測令，政府資助房屋的樓宇更佔19幢，當中13幢都位於九龍東。香港大學專家團隊今早（28日)表示，在疫廈彩雲邨明麗樓旁的豐澤樓的污水樣本亦驗出新冠病毒。

有傳染病專家及測量師綜合分析，九龍東的公營房屋屬疫情重災區，源於舊樓喉管失修，易致空氣傳播；公屋長走廊、氣窗及喉管入屋，亦大增同廈居民感染風險。

新冠肺炎｜聯合醫院爆疫病房環境檢測 有共用水嚨頭驗出帶病毒

【16:44】本港新冠肺炎疫情持續，入境處今日（28日）公布，昨日（27日）下午接獲衞生防護中心通知，一名被羈留於馬頭角羈留中心的越南籍非法入境人士確診，入境處指該名非法入境者首次檢測呈陰性，第二次檢測後確診。6名與確診者同處羈留室的被羈留人士被列為密切接觸者，須送往檢疫中心隔離。

新冠肺炎｜越南非法入境者第二次檢測確診 6羈留人士須檢疫

【16:38】張竹君今日表示，瀝源樓榮瑞樓一個初步陽性，共4個單位受影響，3個單位屬打對面的鄰居，可能出入會見面，大家不相識但或有飛沫接觸，若最終初步確診人士屬確診，政府將會就大廈發出強制檢測令。今日初步陽性個案共有約40宗。

新冠肺炎｜新增61宗確診 源頭不明佔19宗 瀝源邨榮瑞樓或須強檢

【14:32】基督教聯合醫院一名有末期病患的74歲女病人（個案編號：8540）於12月16日晚上因氣促，入院接受治療，由於病人情況持續惡化，延至今日凌晨一時十九分離世。

另外，一名有長期病患的73歲男病人（個案編號﹕5840）於11月24四日因確診入住明愛醫院，由於病人情況持續惡化，延至今日凌晨離世。至今共有139人因新冠肺炎死亡。

【12:05】觀塘聯合醫院出現大規模院內傳播，其2D懷安科及內科病房共有12名病人及7名員工確診，政府刊憲要求12月15至27日在聯合2D病房及深切治療部逗留逾2小時的人士強制檢測。



位於觀塘秀雅道遊樂場的檢測站今早（28日）有數十人排隊接受檢測。病人服務助理鄧先生上周曾進入2D病房，主要負責推病床運送病人，逗留10多分鐘期間僅佩戴外科口罩，他直言「見到新聞都驚，但擔心完都係要返工，因為病人需要你。」

相關新聞：聯合醫院檢測站現人龍 服務助理稱僅戴口罩 運送病人進爆疫病房

【12:00】物及衞生局發言人今日表示：「政府早前資助香港大學的跨學科團隊進行監測污水中2019冠狀病毒量的初期研究，研究發現彩雲（二）邨明麗樓及豐澤樓的污水樣本檢測持續呈陽性，顯示可能有受到2019冠狀病毒病感染的人士身處相關地方。」

任何在2020年12月15日至12月28日期間曾身處黃大仙清水灣道55號彩雲（二）邨豐澤樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），均須在本周四（31日）以前進行病毒檢測。

【11:58】據悉，今日錄得超過60宗確診。

【10:00】環境局局長黃錦星與香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授會見記者，講解香港大學跨學科團隊研發在污水中檢測2019冠狀病毒病的初期研究進展。梁卓偉在會上解釋，指在彩雲（二）邨豐澤樓的4個污水樣本中，均找到對新冠病毒的陽性反應。

政府將就該幢樓宇發出強制檢測令。

梁卓偉亦證實，政府將以專家採樣代替派樽安排。豐澤樓未有確診病例，但在污水樣本在23日開始連續5天找到4個樣本均呈陽性反應。

相關新聞：未現確診個案 彩雲邨豐澤樓4污水樣本對病毒呈陽性 全幢須強檢

食物及衞生局發出強制檢測公告，任何在本月15日至27日期間曾身處基督教聯合醫院的任何下列地方的人士（包括但不限於工作人員、病人及訪客），須於本月30日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測： （一） 2D病房（位於醫院P座二樓） （二） 深切治療部（位於醫院S座一樓）

2020回顧｜世紀疫症全球大流行 本港四波疫情哪一幕最難忘?

【09:00】1月21日，坐高鐵由武漢抵港的男乘客出現病徵，其後確診新冠肺炎，成為本港首宗個案......3月大批留學生回港避疫引發第二波疫情......至7月爆出多宗海外入境人士確診個案，由獲豁免檢疫的海員或機組人員將病毒帶入社區......11月中「跳舞群組」引發第四波新冠肺炎疫情，出現多代傳播。

新冠肺炎｜醫護靠市民鼓勵打硬仗 安排6染疫家人同一病房互扶持

【08:00】病毒無情，人間有愛。本港早前有一家六口不幸相繼確診新冠肺炎，東區醫院主動安排他們入住同一間或同層的隔離病房，讓醫護人員成為彼此間的溝通橋樑。照顧他們的護士感慨，無人想一家染病，希望他們在抗疫上可以心靈互相支持。



有醫護人員曾希望第三波疫情後能夠稍為歇息一下，惟疫情至今仍未見盡頭。市民送上的心意卡，出院病人的一句說話都成為他們的強力後盾。

東區醫院前線醫護人員，左起：感染控制組高級護士長黎衛文、急症科駐院醫生楊諾信醫生、感染控制分流病房經理梁翠瑩及放射部高級放射師溫紹斌，展示市民所送的心意卡。（梁鵬威攝）

疫下港人買車代步避搭公共交通 車價逆市飆 二手車行老闆︰奇蹟

【08:00】本港新冠肺炎疫情持續近一年，各行各業進入「冰河時期」，然而有危便有機，除了網購市場蓬勃發展外，二手車銷量亦因疫情而大增。車行「Dealguru Auto」營運經理Aden Lee表示，現時二手車市場求過於供，部分車輛的價格更不跌反升。他解釋，市民為了避免感染風險，減少乘坐公共交通工具，致市場交投蓬勃。同時，業內人士於疫情爆發初期，因擔心未來的經營環境，為求生存薄利多銷，「諗住平平地賺少啲都賣，誰不知賣咗又收唔返。」

Aden指，市民為了避免感染風險，減少乘坐公共交通工具，以致二手車市場交投蓬勃。 （黃舒慧攝）

編號為8291的42歲女病人，在12月20日已經發病，一直到22日才確診，她在確診當日及確診前2日多次外食，在5間食肆留下了足跡。（香港01製圖）

確診食肆｜增20間 荃灣拉麵台風上榜 42歲女患者曾到海之戀兩店

【01:20】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周日（27日）公布新增70宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增20間食肆曾有患者到訪。當中包括海運大廈的度小月餐廳、荃灣寶成樓「拉麵台風」、海之戀廣場的星巴克及WM Café & Bar都上榜。

編號8291的42歲女病人於12月20日發病，在發病及前兩日曾到訪5間食肆，蹤跡遍佈荃灣、葵青和港島。

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昨日總覽：新冠肺炎・12.27｜英返港學生第19日檢測確診 92歲婆婆不治新冠肺炎｜聯合醫院爆疫人手服務緊張 醫護歎似孤兒新冠肺炎｜聯合醫院增至19人染疫 15日起曾在2D病房者須強制檢測新冠肺炎｜袁國勇指全民檢測無效 倡過萬紀律部隊人員助病毒追蹤新冠肺炎｜鯉生樓流動採樣站居民指疫情已一年 多人確診亦無感覺

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確診大廈｜住址全覽 觀塘最嚴峻 康華苑德福花園有源頭不明個案

【00:48】本港新冠肺炎疫情持續，周日（27日）新增70宗確診，累計8,611人染疫。衞生防護中心晚上更新確診者住址名單，九龍東觀塘及黃大仙爆發多宗個案，共佔新增個案四成（28宗），鯉魚門邨新增5宗個案，藍田啟田邨及觀塘康華苑各有4宗確診；多個大型屋苑都有人染疫，黃大仙采頤花園有3宗個案，康華苑頌康閣有4宗，德福花園H座亦有1宗，三屋苑均有源頭不明個案。

在新界區，天水圍俊宏軒早前有小型感染，俊宏軒2座今日再多兩宗個案；而將軍澳日出康城領凱9座估計為一家三口染疫。

新冠肺炎｜3%交水喉水檢測 張竹君：如屬強制檢測或需負法律責任新冠肺炎｜袁國勇揭3%高危群組深喉唾液樣本屬水喉水 無人類DNA新冠肺炎｜英留學生返港第19日檢測確診 檢疫完返家跟家人進餐新冠肺炎｜居九龍城92歲婆婆確診不足兩周不治 累計137人離世

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【00:26】據了解，聯合醫院晚上通知醫護人員，該院暫時不需接收新冠肺炎病人，以紓緩該院壓力。

限聚令｜政府多部門聯合行動共發43張罰單 庫房進帳21.5萬新冠肺炎｜食環署Boxing Day巡746食肆 控5人涉違防疫規例新冠肺炎｜添馬公園10警籲遵守限聚令 出來度假外傭：留家要工作新冠肺炎｜西九文化區不少家庭紮營野餐 工作人員提醒2人限聚令

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▼聯合醫院爆發▼

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