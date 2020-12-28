新冠肺炎．最新｜初步確診約50宗　曾在聯合醫院2病房須強制檢測

本港新冠肺炎第四波疫情嚴峻，截至昨日（27日）累計8,611宗確診個案，137人離世。另外今日有約50宗初步確診。 聯合醫院感染群組持續擴大，一名「超級帶菌者」早前入住2D病房後，累計12名病人及7名醫護受感染，60至70名醫護人員要接受檢疫，當局指示於本月15至27日在爆疫病房逗留過人士，本月30日或之前強制檢測。

食物及衞生局發出強制檢測公告，任何在本月15日至27日期間曾身處基督教聯合醫院的任何下列地方的人士（包括但不限於工作人員、病人及訪客），須於本月30日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測： （一） 2D病房（位於醫院P座二樓） （二） 深切治療部（位於醫院S座一樓）

新冠肺炎｜醫護靠市民鼓勵打硬仗 安排6染疫家人同一病房互扶持

【08:00】病毒無情，人間有愛。本港早前有一家六口不幸相繼確診新冠肺炎，東區醫院主動安排他們入住同一間或同層的隔離病房，讓醫護人員成為彼此間的溝通橋樑。照顧他們的護士感慨，無人想一家染病，希望他們在抗疫上可以心靈互相支持。



有醫護人員曾希望第三波疫情後能夠稍為歇息一下，惟疫情至今仍未見盡頭。市民送上的心意卡，出院病人的一句說話都成為他們的強力後盾。

東區醫院前線醫護人員，左起：感染控制組高級護士長黎衛文、急症科駐院醫生楊諾信醫生、感染控制分流病房經理梁翠瑩及放射部高級放射師溫紹斌，展示市民所送的心意卡。（梁鵬威攝）

疫下港人買車代步避搭公共交通 車價逆市飆 二手車行老闆︰奇蹟

【08:00】本港新冠肺炎疫情持續近一年，各行各業進入「冰河時期」，然而有危便有機，除了網購市場蓬勃發展外，二手車銷量亦因疫情而大增。車行「Dealguru Auto」營運經理Aden Lee表示，現時二手車市場求過於供，部分車輛的價格更不跌反升。他解釋，市民為了避免感染風險，減少乘坐公共交通工具，致市場交投蓬勃。同時，業內人士於疫情爆發初期，因擔心未來的經營環境，為求生存薄利多銷，「諗住平平地賺少啲都賣，誰不知賣咗又收唔返。」

Aden指，市民為了避免感染風險，減少乘坐公共交通工具，以致二手車市場交投蓬勃。 （黃舒慧攝）

編號為8291的42歲女病人，在12月20日已經發病，一直到22日才確診，她在確診當日及確診前2日多次外食，在5間食肆留下了足跡。（香港01製圖）

確診食肆｜增20間 荃灣拉麵台風上榜 42歲女患者曾到海之戀兩店

【01:20】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周日（27日）公布新增70宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增20間食肆曾有患者到訪。當中包括海運大廈的度小月餐廳、荃灣寶成樓「拉麵台風」、海之戀廣場的星巴克及WM Café & Bar都上榜。

編號8291的42歲女病人於12月20日發病，在發病及前兩日曾到訪5間食肆，蹤跡遍佈荃灣、葵青和港島。

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昨日總覽：新冠肺炎・12.27｜英返港學生第19日檢測確診 92歲婆婆不治新冠肺炎｜聯合醫院爆疫人手服務緊張 醫護歎似孤兒新冠肺炎｜聯合醫院增至19人染疫 15日起曾在2D病房者須強制檢測新冠肺炎｜袁國勇指全民檢測無效 倡過萬紀律部隊人員助病毒追蹤新冠肺炎｜鯉生樓流動採樣站居民指疫情已一年 多人確診亦無感覺

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確診大廈｜住址全覽 觀塘最嚴峻 康華苑德福花園有源頭不明個案

【00:48】本港新冠肺炎疫情持續，周日（27日）新增70宗確診，累計8,611人染疫。衞生防護中心晚上更新確診者住址名單，九龍東觀塘及黃大仙爆發多宗個案，共佔新增個案四成（28宗），鯉魚門邨新增5宗個案，藍田啟田邨及觀塘康華苑各有4宗確診；多個大型屋苑都有人染疫，黃大仙采頤花園有3宗個案，康華苑頌康閣有4宗，德福花園H座亦有1宗，三屋苑均有源頭不明個案。

在新界區，天水圍俊宏軒早前有小型感染，俊宏軒2座今日再多兩宗個案；而將軍澳日出康城領凱9座估計為一家三口染疫。

新冠肺炎｜3%交水喉水檢測 張竹君：如屬強制檢測或需負法律責任新冠肺炎｜袁國勇揭3%高危群組深喉唾液樣本屬水喉水 無人類DNA新冠肺炎｜英留學生返港第19日檢測確診 檢疫完返家跟家人進餐新冠肺炎｜居九龍城92歲婆婆確診不足兩周不治 累計137人離世

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【00:26】據了解，聯合醫院晚上通知醫護人員，該院暫時不需接收新冠肺炎病人，以紓緩該院壓力。

限聚令｜政府多部門聯合行動共發43張罰單 庫房進帳21.5萬新冠肺炎｜食環署Boxing Day巡746食肆 控5人涉違防疫規例新冠肺炎｜添馬公園10警籲遵守限聚令 出來度假外傭：留家要工作新冠肺炎｜西九文化區不少家庭紮營野餐 工作人員提醒2人限聚令

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▼聯合醫院爆發▼

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