未有確診個案　彩雲邨豐澤樓4污水樣本對病毒呈陽性　全幢須強檢

新冠肺炎疫情持續，慈雲山彩雲邨爆疫，香港大學團隊連續4日在彩雲（二）邨進行污水病毒監測，香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉今早（28日）表示，發現彩雲邨豐澤樓連續5日有4個樣本對新冠病毒呈陽性反應，但至今仍未發現確診個案，認為大廈內很大可能有隱形傳播，屬本港首次未有發現確診個案就發強制檢測令。衞生防護中心宣布對豐澤樓實施強制檢測，要求住戶和曾到訪豐澤樓的人都要進行檢測，當局稍後會公布詳情，梁卓偉稱做法屬防範未然。

梁卓偉表示，豐澤樓很有可能有無徵狀的個案，或有隱形傳播，當局遂決定對大廈發出強制檢測令。（張浩維攝）

梁卓偉表示，彩雲邨明麗樓日前爆疫，鄰近亦有兩幢樓宇，團隊因決定在全邨三幢樓進行污水病毒檢測，確定有否不同樓房交叉感染的風險。梁表示，團隊連續5日為豐澤樓的污水採樣，最後一個樣本是昨晚較夜時候取出，至今有4個樣本對新冠病毒呈陽性反應，涉及兩種不同基因片段（gene segment），但該幢大廈至今未有確診個案，相信大廈很有可能有無徵狀的個案，或有隱形傳播，當局遂決定對大廈發出強制檢測令，冀避免大型群組爆發，但梁卓偉強調，並不代表大廈的污水渠有傳播病毒的危機。

至於爆疫的明麗樓，梁卓偉表示，明麗樓至今累計有15宗確診個案，最後一個個案在本月16日送入檢疫中心隔離，至19日出現病徵，兩日後成為確診個案，但團隊在大廈污水內，並未有發現持續陽性的污水樣本。而邨內另一幢樓宇啟輝樓曾在11月底出現確診個案，惟在今次的污水檢測中，沒有持續陽性結果，因此當局不會對啟輝樓發出強制檢測令，但政府仍會為居民進行自願性檢測，以達到願檢盡檢的原則。