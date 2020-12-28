新冠肺炎｜院舍員工將需七天一檢　工會指四成人需於私人時間進行

第四波疫情持續，政府早前發出「強制檢測公告」，規定安老及傷殘院舍工作人員必須於指定時間通過檢測，否則將被停工及檢控。勞工及福利局局長羅致光指，第三輪計劃將規定院舍員工每7天進行一次病毒檢測。 有見及此，有工會向從業員進行問卷調查，收集對兩輪強制檢測及由第三輪起的「七天一檢意見」。調查結果顯示，有四成人需以私人時間進行檢測，工會批評強制檢測剝削員工正常休息時間，形容為擾民；也有九成受訪者表示擔心將來需要接受「強制疫苗」，工會認為政府應容許院舍員工自由選擇是否接種，免違反人權。

鄭清發表示，工會極為反對「七天一檢」，並質疑其成效。（黃穎津攝）

羅致光：7天一檢更有效保障院舍員工及院友

政府在11月14日透過《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，規定安老及傷殘院舍工作人員必須於指定時間通過檢測，否則將被停工及檢控。勞工及福利局局長羅致光指，第三輪強制檢測正計劃規定所有院舍員工每7天進行一次病毒檢測，以更有效保障院舍員工及院友。

社區及院舍照顧員總工會於本月22日以網上問卷、電話訪問及檢測中心現場訪問，向從業員收集對兩輪強制檢測及由第三輪起的七天一檢意見，共收回441份有效問卷。調查結果顯示，有八成受訪者表示，擔心到檢測中心排隊檢測反會增加感染風險；有四成院舍員工需以私人時間檢測，有近四成（38%）受訪者表示院舍有安排工作時間進行檢測。在以工作時間檢測的受訪者中，他們最大的壓力來自需要承擔同事工作量。此外，也有九成受訪者表示擔心將來需要接受「強制疫苗」。

鄭清發表示，工會極為反對「七天一檢」，並質疑其成效。（黃穎津攝）

工會指如強制接種疫苗違反人權

工會組織秘書鄭清發表示，工會極為反對「七天一檢」，並質疑其成效。工會組織幹事曾紀南指，問卷調查結果顯示員工認為強制檢測過於頻密及擾民，而檢測中心有時未能於期限內發出報告，員工未能獲得陰性結果報告，便要停工，變相是「懲罰」院舍員工。而調查亦發現有四成人需以私人時間進行檢測，曾紀南批評此舉是剝削員工正常休息時間，如若進一步收緊至「七天一檢」，則過於頻密及擾民。

曾紀南批評強制檢測剝削員工正常休息時間，如若進一步收緊至「七天一檢」，則過於頻密及擾民。（黃穎津攝）

曾紀南亦指出，有九成院舍員工對可能需要「強制疫苗」表示擔心。他認為疫苗接種與否理應讓院舍員工自由選擇，如果因為從事特定行業便需強制接種，實為違反人權。

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鄭清發指自己曾就院舍員工強制檢測兩次致函勞福局，惟皆未獲妥善回應。工會促請政府應先暫援「七天一檢」安排，沿用自願檢測方式派員到院舍採樣。對於可能需要「強制疫苗」，工會反對政府以強制方式要求市民接種疫苗，強調市民有自主權決定接種與否，而政府應要公開疫苗來源地、成份及其潛在副作用，釋除公眾疑慮。

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