新冠肺炎｜醫管局：暫不再分流新冠病人到聯合醫院接受治療

觀塘聯合醫院2D病房爆發，有12名病人及7名醫護人員染疫，60至70名醫護要隔離，2D病房要關閉。醫院管理局行政總裁高拔陞今日（28日）下午3時半舉行簡報會，講述公立醫院加強感染控制措施。當局代理質素及安全總監莊慧敏及總感染控制主任賴偉文亦會出席。

聯合醫院爆發引起極大關注，屬於本港首個醫護群組，多名醫護都要被隔離，醫院服務受影響。公共醫療醫生協會會長馬仲儀昨日（27日）已稱，聯合醫院向總部尋求支援。

醫管局行政總裁高拔陞對事件表示十分關注，並已安排病人入住其他病房，和繼續消毒病房，減少非緊急和預約服務，以及不會再分流新冠病人到聯合醫院接受治。

聯合醫院表示，將會推出3項措施，以防止醫院內再出現大型爆發情況。

首先，院方將加強病人對新冠病毒的測試，期望在兩日內幫病人再次進行測試，以減低假陰性情況出現，同時接納專家意多，盡量減少不必要病格病床調動。

第二，若時間許可，將會要求獲恩恤探訪的親屬先接受新冠病毒測試；若時間上未許可，也會要求親屬在探病完畢後進行測試或快速測試，而全院員工均正進行病毒測試。

最後，就是加快為病人設立專用儀器，包括血壓計等。

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