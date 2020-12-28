女教師死因｜死前曾向家人發短訊：唔想再見到校長醜陋嘅面孔

天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠，疑不堪工作壓力，去年在校內墮樓身亡。死因庭今（28日）就其死因展開研訊。林老師的胞妹稱，其姊曾因歷學生問題後患上抑鬱症，至該校新任校長羅婉儀上任後，羅曾向老師說：「學識令唔鍾意嘅老師自動辭職。」其姊聽後非常緊張。後來一名羅更不喜歡的老師離職後，其姊所受壓力更大。她離世當日曾向家人發短訊稱：「唔想再見到校長醜陋嘅面孔」。她嘗試聯絡其姊不果，不久後便收到校方告知其姊墮樓的消息。

時任校長被列利害關係人士

死者林麗棠（終年48歲）去年3月6日在校內墮樓身亡。是次研訊除了有家屬的代表大狀外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士，其中時任校長羅婉儀親自應訊。

遇上學生問題後患上抑鬱症

死者胞妹林麗珠在庭上哽咽作供，指胞姐為家中四姐弟中排行最大，在東華三院李東海小學任職逾廿年，事發前數年患上抑鬱，需定期覆診，校方亦知其病況。

她透露胞姐原本任教高年級，離世前逾5年前，因與學生之間發生問題而轉教低年級，事後患抑鬱。

曾遭學生家長報警 家長事後道歉

她指，東華三院李東海小學的體育表現在元朗區不俗，當時一名高年級的體育校隊成員態度較囂張，不太聽從老師指示。其姐教導該學生，身為體育校隊成員，操行也應當要有代表學校的水平，惟學生回應：「我係咁㗎啦，你唔likey咩？」更遞出剪刀，叫她剪掉其體育服。其姐接過剪刀後便剪了體育衫一下，學生家長及後報警。

林補充，她曾陪同姐姐在警署附近會見該家長，最終家長致歉，表示不清楚是兒子導致事件。而當時校方就此事非常支持胞姐，並有全程支援，胞姐每年也會向提交抑鬱症的醫生報告。

胞姊聞新校長之言緊張害怕

關於胞姐與2014年到校任職校長的羅婉儀，林就形容兩人關係「由頭到尾都唔係咁好」。她引述胞姐所言，羅2014年到職初期，曾在會議中自稱在舊校「學識令唔鍾意嘅老師自動辭職。」其胞姐聽後非常緊張害怕；當時羅有另一位「更加唔意鍾」的老師，故兩人關係未算最緊張，惟該老師辭職後情況就轉差。

林麗裳老師在校墮樓身亡的經過。(詳看下圖)

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曾被要求自動辭職

她道，胞姐生前約一周因喉嚨發炎請假，但放假時仍要寫報告。她解釋，學校圖書館早前有一聯校活動，羅指其胞姐未有事先通知便帶學生離境，「唔知博乜」，要求她自動辭職，否則會解僱她。林指胞姐因此事「好驚、喊得好犀利」，羅就叫她寫報告書以展示承擔。至於報告內容，是關於「砌唔砌到炒佢（胞姐）」。

被困校長室3小時後回家大哭

她續道，由於羅不同意報告內容，胞姐需要修改報告。期間，胞姐因為書補津貼事宜，放假也要回校處理，結果被羅「困咗喺校長室3個鐘」，回家後大哭。

林指，胞姐在離世前一日曾前往東華三院總部，向東華三院學務主任周志堅報告，但對方只稱會跟進，著她離開。她又謂胞姐表現疲倦，不願多談此事，表示「都係咁囉」就返回房間。

事發前在家庭群組發短訊

林道，事發當日，她準備出門時在家庭群組收到胞姐的短訊，「話佢唔想再見到校長醜陋嘅面孔」。林不斷致電胞姐但不果，遂致電港鐵，希望職員可在月台找到姐姐。林乘車往學校途中，收到校方來電指其姊從高處墮下，林回覆請盡快通知送往那一醫院，但「等咗好耐都冇呢個電話」。她其後與弟弟會合，一同前往學校，翌日到殮房認屍。

時任校長否認曾拘留林老師3小時

時任校長羅婉儀發言時，先表示對林老師離世感到難過，隨即否認說過在舊校期間「學識令唔鍾意嘅老師自動辭職」。她又強調從無打算就圖書館的聯校活動一事對林老師作紀律懲處，絕對不會因而辭退她。羅稱收到報告後曾作跟進，指有書面記錄，副校長也可作證。羅否認曾經在校長室拘留3個鐘，林老師的胞妹就重申，其姐表示遭羅及副校困了3小時。

其姊每次見羅校長都合嚎哭

林老師的胞妹在教協的代表大狀詢問下稱，其姊最初專注寫報告，惟及後校方不接受，害怕會遭解僱。她曾經開解其姊不果，其姊在死前數天仍在重複修改報告，且以往每次見羅校長後都會嚎哭。

此外，其胞姐又被校長指她處事出錯，即使放病假期間也要寫報告以「顯示承擔」，而她回校處理其他事宜時更被困校長室3句鐘

研訊明續。

案件編號：CCDI-206/2019(ST)