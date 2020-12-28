新冠肺炎｜20須強檢大廈19為公屋居屋　專家：樓齡老、設計功傳播

政府累計已向20幢住宅發出強制檢測令，政府資助房屋的樓宇更佔19幢，當中13幢都位於九龍東。香港大學專家團隊今早（28日)表示，在疫廈彩雲邨明麗樓旁的豐澤樓的污水樣本亦驗出新冠病毒。 有傳染病專家及測量師綜合分析，九龍東的公營房屋屬疫情重災區，源於舊樓喉管失修，易致空氣傳播；公屋長走廊、氣窗及喉管入屋，亦大增同廈居民感染風險。

20幢疫廈 九龍東佔13幢

20幢被要求強制檢測的疫廈，其中13幢都在九龍東，除了今日新增的彩雲（二）邨豐澤樓，亦有同邨明麗樓、龍蟠苑龍珊閣、東頭（二）邨貴東樓；鑽石山富山邨富仁樓；觀塘花園大廈玉蓮臺2座、油麗邨逸麗樓、寶達邨達怡樓；居屋九龍灣麗晶花園第4座、第6座、第18座；鯉魚門邨鯉生樓；藍田平田邨平誠樓。

僅一座非公營房屋

餘下7幢樓宇，3幢位於新界東，分別在沙田乙明邨明恩樓、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣、大埔豐年樓1C單位；港島東則有柴灣峰霞道8號景翠苑及筲箕灣阿公岩道25號明華大厦A座；新界西則為葵青石籬二邨石榮樓和葵涌葵盛西邨第8座。

20幢樓宇中有19幢都是公屋或居屋等由政府發展的住宅，只有大埔豐年樓為私樓，但豐年樓確診個案全部都在1C單位的外傭宿舍，沒有感染同廈其他單位。

何鉅業指，九龍東多幢疫廈均採用半圍封式光井，此設計或暗藏播毒危機，出現擾流效應，令病毒向上傳播。（歐嘉樂攝）

何鉅業：舊式公屋左右兩個單位共用同一組渠管

疫廈集中在九龍東，測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，全香港大部分樓宇的喉管都是採用「單管式設計」，今早從污水驗出新冠病毒的豐澤樓的喉管設計亦類似，稍有不同的是舊式公屋左右兩個單位會共用同一組渠管，早前爆疫的東頭邨貴東樓，以及今次的彩雲邨都是沿用同一設計。他表示，在此設計下，喉管會穿過旁邊單位的分間牆，進入該單位，若渠管污水有病毒，上下以及旁邊的單位都會受災。

何鉅業續指，麗晶花園、貴東樓等的光井都是半圍封式，形容「嗰個年代都有好類似嘅設計」，惟此設計或暗藏播毒危機，出現擾流效應，令病毒向上傳播，「（污染物）下面排出去，樓上抽油煙機吸得緊要得滯，窗邊吸返佢入去」，惟暫時未有足夠數據判斷相關設計是否導致九龍東多幢住宅爆疫的成因。他擔心地下渠管或有播毒風險，令病毒由一幢大廈走到鄰近樓宇，希望政府及港大專家團隊能就此再作詳細研究。

部分公屋喉管放室內難視察滲漏

何鉅業又說，九龍東多區屬早期發展，例如麗晶花園、貴東樓和明麗樓等都已落成了一段時間，不排除喉管老化有破損，或有住戶改動過單位的喉管，「呢個喺舊樓上，風險係明顯比較高。」雖然房屋署有為公屋進行大型維修翻新，據他了解，本港屋邨眾多，房屋署分身不暇，維修速度「似乎唔會太頻密」，未及為老化、破損喉管即時做更新。

另外，不少公屋的設計都將喉管放置在室內，何鉅業指，房署職員不會經常入屋巡視，需要靠住戶察覺有問題後，再請屋邨辦事處維修，可是住戶一般不會留意喉管問題，甚至有個案遮蓋喉管了事，即使住戶向房署投訴有滲漏，但若房署職員發現問題不嚴重，便不會即時跟進，埋下屋邨喉管播毒的炸彈。

梁子超指出，公屋設計及樓齡老化都是大廈傳播的高危因素。（資料圖片／林若勤攝）

梁子超：舊式設計長走廊有通風問題

呼吸系統科專科醫生梁子超指，九龍東屬於舊區，喉管失修容易導致病毒垂直傳播，而公屋容易引起感染，跟舊式設計有關，「長走廊會有通風問題，屋內空氣會從氣窗散出走廊」，一旦其中一個單位有多宗確診，該屋病毒量甚高，會透過公共設施及空氣傳播，大大增加同廈居民風險。他建議短期內要在有關區域做到「願檢盡檢」，一旦其中一個單位多人確診，都應該為全廈居民檢測。

20幢要強制檢測的疫廈中，5幢的首名確診居民都與「歌舞群組」有關。梁子超認為該群組衍生個案廣泛，好可能首名確診患者傳染同廈居民。