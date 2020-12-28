女教師死因｜被指與老師關係疏離　時任校長稱曾自費請同事食西餅

死因庭繼續就東華三院李東海小學教圖書館主任林麗棠，去年在校內墮斃的事件作研訊，並傳召該校中文科主任作供，她稱當日目賭有人企圖跳樓後，即叫校工及其他老師報警，惟各人均指校長曾話「唔好報警」，她亦記得時任校長羅婉儀曾向全體老師提過這事。主任又形容，羅與眾老師的關係「比較疏離」，同事都怕被羅批評」。羅則盤問主任時反駁稱，曾表明事態嚴重應即刻報警，又指她會自掏腰包請老師吃西餅營造和諧氣氛，更自言她為人比較看重道理，理直氣壯。

死者林麗棠（終年48歲）去年3月6日在該所位於天水圍的學校內墮樓身亡。除家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

林麗棠曾透露交流團事情不合格

仍在李東海小學任教的林美琴老師作供，她是該校的中文主任，她指林麗棠老師與時任校長羅婉儀關係「唔係咁好」。事發前約一星期，她曾與林麗棠老師吃飯，對方提及被羅校長指其處理學校圖書館澳門交流團時的事情不合規格，林麗棠老師的表情未見異樣。

林美琴老師稱印象中時任校長羅婉儀曾說不可即時報警。(林樂兒攝)

回校抬頭見白色背影

林美琴謂，案發當日早上7時許進校門時，校工「良叔」著她望望6樓是否有人。她抬頭看到白色背影，馬上叫良叔報警，對方卻說「校長話唔好報警」。

她聞言連忙跑上校務處，因該處無人而轉去教員室，並向兩位老師告知有人跳樓。其中，郭靄怡老師雖然拿出手機，但指羅校長曾說過不可報警，又稱要找危機處理手冊，其後林聽到巨響。而林被問及她本人有無想過報警時，則回應：「我嗰刻諗唔到要做呢樣嘢。」

印象中羅曾稱不可即時報警

林美琴老師及後指，印象中羅校長曾在某次會議中，向全體老師表示不可即時報警。代表死者家屬的大律師沈士民詢問，有校工與老師異口同聲稱校長禁止報警，是否因為羅校長予人感覺無論發生何事也不要報警；林美琴老師同意。

指羅與老師關係疏離

林美琴老師形容羅與所有老師的關係「比較疏離」，並指「大家都比較驚佢」、「驚佢批評」。沈大狀追問羅校長與上一任校長的作風有何不同，林美琴回應羅「程序上要有白紙黑字」，而林麗棠老師就曾說及因澳門交流團一事而被要求寫悔過書。至於羅在任期間是否與老師互不尊重，林美琴就答覆：「呢個我答唔到。」

羅稱上任後才修訂可報警

無律師代表、親自應訊的羅婉儀就指，事發前另一學校發生學生墮樓事件，她曾就此開會稱，若事態嚴重應即時報警。林美琴老師對此表示不記得，亦指無留意教師手冊有無列明可以報警，羅表示該手冊在她上任前沒有報警的選項，經她修訂後才說明可以報警。

曾請同事食西餅營造和諧氣氛

羅又道曾自掏腰包請同事食西餅，刻意營造和諧氣氛；又指她曾在中文科會議為林美琴老師解圍。林美琴同意羅曾請食西餅，但不記得羅有否替她解圍。羅及後強調與老師關係不疏離，更聲稱自己「比較睇重道理、理直氣壯」，裁判官聞言提醒她可留待結案陳詞時補充。

證人供述事件的經過。(詳看下圖)

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校工稱視力不佳叫老師幫眼

校工冼奕良就稱，當日行近學校車閘時看見5、6樓有一物體，由於視力不佳，行入校舍時便叫林美琴老師看看是什麼。林向上望後，立即衝去操場並叫他報警。冼指他掏出手機時，瞥見校工娟姐在左邊步入學校，遂叫對方報警；而他回望時，樓上的物體已從6樓掉下。

指羅曾稱致電999記者會知

冼在教協的代表大律師譚俊傑詢問下，否認說過「校長話唔報得警」，並強調絕對無相關意圖，稱當時準備報警，只是巧好看到另一校工。有關校方有無禁止報警的措施，冼就稱普通意外會致電另一疑似召喚救護車的號碼，因羅婉儀曾稱致電999「記者會知」。冼及後在羅的詢問下，同意羅沒有禁止職員就嚴重事故報警。

女校工無諗過學校有個人在上面

校工夏惠娟就指，當日早上回校時，冼奕良表示樓上「有個影」，她「冇諗住學校有個人喺上面」，故此卻步，及後聽到「嘭」一聲的巨響。她得知有人墮樓後，隨即致電召救護車，但電話不通，便即報警。她稱在校工作廿年以來，一般受傷都是致電救護車；又指事發時覺得應該直接報警，而非致電救護車。

研訊明續。

案件編號：CCDI-206/2019(ST)