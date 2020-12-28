強烈寒潮除夕元旦襲港　再現冰封大帽山？　要看北極濤動有幾強

【寒冷天氣警告／寒潮／天文台／大帽山】強烈寒潮將於周三（30日）襲港，本港明顯轉冷，除夕當日（31日）市區最低氣溫將跌至攝氏7度，新界地區再低兩三度，市民屆時要在冷冰冰的天氣下倒數。 天文台早前表示，過去20年天文台總部只有7天的氣溫降至「嚴寒」水平（即在7度或以下）。至於今年是否再現「嚴寒」，天文台科學主任解釋，北極濤動正處於負位相，低氣壓系統的氣壓差較正常弱，冷空氣較易向南侵襲，但要南侵至香港市區仍要再經歷兩重考驗。

▼回顧2016年冰封大帽山▼

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天文台預告，受強烈寒潮影響，今年最後兩日顯著降溫，料周三初時有一兩陣微雨，離岸及高地風達7至8級，即風力可達3至8號風球水平，風勢頗大。至除夕當日，早上料達嚴寒水平，市區最低氣溫只有7度，打鼓嶺更低至4度。踏入明年首日，元旦日市區最低氣溫仍只有8度，早晚寒冷。

天文台預測，除夕當日市區最低只有7度。（天文台網站截圖）

有利極地冷空向南擴散 襲港與否要過三關

天文台在早前發表的天氣隨筆中，指出北極濤動指數自今年12月初開始處於負位相，代表圍繞極地的西風帶環流減慢及變得波動，極地冷空氣容易向南擴散。

至於極地冷空氣能否南侵至香港市區，還要經歷三大「考驗」。天文台科學主任謝威寶回覆《香港01》查詢時表示，由於西風帶環流減慢及變得波動，令影響華南的西風槽較深，極地冷空氣已衝破第一重考驗；其後視乎囤積在華中的冷空氣是否足夠深厚，翻越高度平均達一兩千米的南嶺及武夷山脈，順利抵達華南沿岸；以及冷空氣抵達香港北部後，能否翻過高約數百米的山脈，包括海拔近一千米的大帽山、鳳凰山等，繼續向南侵入市區。

天文台前助理台長梁榮武亦補充指，目前在西伯利亞的氣壓十分高，代表高壓脊的力度很強，有助把該區的冷空氣推到本港。

美国CPC表示，北極濤動（AO）指數為負數，表示極地氣壓比正常高，冷空氣較易南下。（CPC網站截圖）

2016年1月底冰封大帽山 上山市民報警助落山

在香港，過去20年（2000至2019年）天文台總部只有7天的氣溫降至「嚴寒」水平（在7度或以下），其中3天出現在2016年1月。當年北支西風顯著南伸，為整個中國大陸及鄰近區域帶來極高的氣壓和緊密的氣壓梯度，顯示冷空氣不僅廣泛且異常深厚，加上南支西風擾動從孟加拉灣引來充沛水汽，使華中至華南內陸廣泛地區產生陰雨降雪天氣，加劇了南侵的寒潮，令香港在2016年1月24日出現罕有的凍雨和結冰現象。

當時大帽山、飛鵝山等地凍至冰點，大帽山山頂草木結霜，樹木披上由小冰晶組成的白色外衣，形成霧淞樹掛景觀，吸引數百名市民無懼路面濕滑，冒着嚴寒登山。但是，由於路面結冰，多名市民落山時猶如「溜冰」，結果跣倒受傷，最終因無法下山而報警求助。