新冠肺炎・最新｜同大廈2宗無關連個案即強檢　共錄8宗變種病毒

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署昨日（28日）公布新增61宗確診個案，當中19宗屬於源頭不明，累計增至8,672宗。昨初步陽性個案共有約40宗。 彩雲二邨豐澤樓出現無確診者、但污水渠樣本持續有新冠病毒情況，食衞局昨日向全幢居民發生強制檢測令，未知隱形患者今日會否「現形」。

【17:23】環境局副局長謝展寰表示，污水檢測計劃會集中化驗強制檢測大廈及鄰近大廈的污水，看強檢後是否找得出所有患者，可以再跟進。

【17:10】何婉霞表示，佛教醫院護士初步確診，曾與5名同事吃過飯，包括啟德兒童醫院、東區醫院，仁濟醫院、瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院。

【17:03】張竹君表示，港大、理大及衞生防護中心進行新冠病毒基因分析，由12月1日起到港人士，4日至20日之間抵港輸入個案，都有英國的新冠肺炎變種病毒，至今共有8位個案。

【16:52】何婉霞：聯合醫院2D病房多一名護士初步確診。佛教醫院護士初步確診，早前曾做護理工作時，曾經照顧新冠肺炎確診者，協助深喉唾液樣本，有戴手套，沒有帶面罩。

【16:48】彩雲二邨豐澤樓初步陽性個案有3人，涉兩個單位，一單位涉2人，一單位1人，昨天去檢測中心取樣。3人都有病徵，2人單位住戶一人24日有發燒，家人25日咳。另一單位初步陽性患者28日有咳。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、環境局副局長謝展寰、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

徐德義表示，過去2周，源頭不明約佔35%，隱形傳播鏈仍然存在。

政府資助港大進行的跨學科研究發現彩雲（二）邨豐澤樓，污水樣本持續陽性現象，可能有患者身處大廈。豐澤樓都有增設採樣站，12月28日設立，已為721名市民採樣，發現3宗初步陽性個案。

張竹君：今增53宗確診個案，本地個案︰50宗，3宗輸入個案，2宗來自南非，1宗是#8686，是印尼傭工，12月11日 抵港,坐 CX 796，銅鑼灣一酒店檢疫直至24日，25日去旺角體檢，再去將軍澳僱傭公司。無源頭個案︰ 14 宗；其他關連個案︰ 36宗。今日初步確診︰ 40多宗。

瀝源邨榮瑞樓、坪石邨藍石樓居民需強制檢測。現推出新規定，兩周內2個無關連單位有人確診，全幢須強檢。

【15:58】一名59歲有長期病患的男病人（個案編號﹕6894），於12月6日因氣促被送往廣華醫院，其後確診感染2019冠狀病毒病，並入住深切治療部。病人治療期間病情惡化，一日後轉送到東區尤德夫人那打素醫院深切治療部繼續治療。病人的情況持續惡化，於今日中午十二時零五分離世。連同此個案，本港至今143名患者死亡。

【15:14】消息透露，本港今日新增超過50宗新冠肺炎確診個案。

【13:50】一名駐守紅磡分區雜項調查小隊的36歲女警員初步確診新型肺炎。她的家人較早前經測試後得知對新型冠狀病毒呈陽性反應。該名女警員被列為密切接觸者，並被送往檢疫中心進行隔離。其後，該名女警於檢疫中心進行初步測試，於今早（29日）發現同樣對新型冠狀病毒呈陽性反應。該名女警於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸。她最後一日上班日為12月23日。

新冠肺炎｜駐守紅磡分區36歲女警員初步確診 其家人早前確診

彩雲邨豐澤樓居民接受病毒檢測▼

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新冠肺炎｜彩雲豐澤樓連續4天污水樣本呈陽性 潘烈文形容不尋常

【12:59】政府早前資助香港大學團隊進行監測污水中新冠病毒量的初期研究，研究發現彩雲邨豐澤樓連續5日有4個污水樣本對新冠病毒呈陽性反應。參與研究的香港大學公共衛生學院教授潘烈文（29日）在港台節目《千禧年代》 上表示，之前未有像豐澤樓般，連續4天的污水樣本呈陽性，形容為不尋常，而該幢樓至今未有確診個案。

新冠肺炎｜聯合醫院爆疫2D病房71歲女病人離世 群組累計兩死

【12:14】聯合醫院發言人今日（29日）公布，一名71歲確診女病人（個案編號：8377）於今日離世。病人於9月1日因末期病患，入院接受治療，由於病人情況持續惡化，延至今日凌晨4時32分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。離世患者為聯強爆疫的2D病房群組病人，已是該群組第二名離世死者。而疫情爆發至今，本港累計有142名患者死亡。

新冠肺炎｜前線醫護工會斥醫院中層阻前線用防護裝備 醫管局卸責

【10:40】香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文，今天（29日）在港台節目《千禧年代》 中表示，醫護人員有按指引使用個人防護裝備，不滿醫管局管理層昨於記者會卸責，反指前線醫護無按指引配戴防護裝備。他又指，個別醫院更有中層管理人員，以行政手段阻撓前線使用個人防護裝備。

【09:40】政府於觀塘秀雅道遊樂場設置流動採樣站，為基督教聯合醫院工作人員、訪客及病人提供免費檢測服務。該採樣站今日（29日）服務時間有所更新，會於中午起至晚上8時提供服務。

新冠肺炎｜20須強檢大廈19為公屋居屋 專家：樓齡老、設計助傳播

確診食肆｜增24間 荃灣丸龜製麵、金禧花園吉野家等連鎖店上榜

【00:53】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（28日）公布新增61宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增24間食肆曾有患者到訪。

當中包括多間連鎖餐廳，包括丸龜製麵、吉野家、大家樂、美心、大快活、海港酒家、euro gogo等。

有確診者活動較頻繁，編號8579的35歲男患者12月21日病發，一直到27日才確診，發病後曾到訪5個地點，包括在聖誕節日曾到葵涌廣場鄧媽媽過橋水餃。

新冠肺炎｜政府派出近54萬樣本瓶 收回不足一半 陽性個案238個

【00:35】食物及衞生局周一（28日）深夜出稿回應，強調本港較常選用的採樣模式，即「深喉唾液樣本」、「鼻咽拭子」和「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」，在檢測準確度和靈敏度等方面大致相約，至今均有效識別患者。

此外，由11月15日至12月22日共派發近54萬個樣本瓶，但僅收集到近24萬個樣本進行檢測，當中發現238個陽性個案，佔0.1%。

確診大廈｜深水埗華僑大廈增5人確診 鯉魚門邨鯉隆樓累計7人染疫

【00:23】本港疫情持續蔓延，周一（28日）再新增61宗確診個案，累計8,672人染疫。衞生署衞生防護中心夜晚更新確診者住宅大廈名單，部分大廈單日新增3宗或以上確診個案，當中深水埗大埔道華僑大廈情況最嚴峻，多5名居民染疫，其中3名是女童，疑與早前同大廈另一宗確診個案有關。

在爆疫地區方面，九龍區居民佔約一半，當中深水埗區佔12宗。

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昨日總覽：新冠肺炎．12.28｜新增61宗確診個案 一日4名年長患者不治 新冠肺炎．最新｜一日奪四命 仁濟及屯門醫院各一長者下午不治 彩雲邨豐澤樓有單位拆除馬桶氣喉 專家促快用牛皮紙封口阻病毒 新冠肺炎｜聯合醫院爆疫病房環境檢測 有共用水嚨頭驗出帶病毒 新冠肺炎｜越南非法入境者第二次檢測確診 6羈留人士須檢疫 未現確診個案 彩雲邨豐澤樓4污水樣本對病毒呈陽性 全幢須強檢

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▼聯合醫院員工到流動採樣站接受檢測▼

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