新冠肺炎・最新｜昨初確診40多宗　彩雲邨豐澤樓隱形患者今現身？

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署昨日（28日）公布新增61宗確診個案，當中19宗屬於源頭不明，累計增至8,672宗。昨初步陽性個案共有約40宗。 彩雲邨豐澤樓出現無確診者、但污水渠樣本持續有新冠病毒情況，食衞局昨日向全幢居民發生強制檢測令，未知隱形患者今日會否「現形」。

▼彩雲邨豐澤樓居民接受病毒檢測▼

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新冠肺炎｜20須強檢大廈19為公屋居屋 專家：樓齡老、設計助傳播

確診食肆｜增24間 荃灣丸龜製麵、金禧花園吉野家等連鎖店上榜

【00:53】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（28日）公布新增61宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增24間食肆曾有患者到訪。

當中包括多間連鎖餐廳，包括丸龜製麵、吉野家、大家樂、美心、大快活、海港酒家、euro gogo等。

有確診者活動較頻繁，編號8579的35歲男患者12月21日病發，一直到27日才確診，發病後曾到訪5個地點，包括在聖誕節日曾到葵涌廣場鄧媽媽過橋水餃。

新冠肺炎｜政府派出近54萬樣本瓶 收回不足一半 陽性個案238個

【00:35】食物及衞生局周一（28日）深夜出稿回應，強調本港較常選用的採樣模式，即「深喉唾液樣本」、「鼻咽拭子」和「咽喉和鼻腔合併拭子樣本」，在檢測準確度和靈敏度等方面大致相約，至今均有效識別患者。

此外，由11月15日至12月22日共派發近54萬個樣本瓶，但僅收集到近24萬個樣本進行檢測，當中發現238個陽性個案，佔0.1%。

確診大廈｜深水埗華僑大廈增5人確診 鯉魚門邨鯉隆樓累計7人染疫

【00:23】本港疫情持續蔓延，周一（28日）再新增61宗確診個案，累計8,672人染疫。衞生署衞生防護中心夜晚更新確診者住宅大廈名單，部分大廈單日新增3宗或以上確診個案，當中深水埗大埔道華僑大廈情況最嚴峻，多5名居民染疫，其中3名是女童，疑與早前同大廈另一宗確診個案有關。

在爆疫地區方面，九龍區居民佔約一半，當中深水埗區佔12宗。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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