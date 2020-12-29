N無津貼｜第二輪津貼1月4日起接受申請　齊文件需時兩月審批　

關愛基金將派發第二輪「N無津貼」，向非公屋、非綜援的低收入住戶(俗稱N無人士)提供現金援助，以紓緩低收入住戶的經濟壓力，預計明年1月起接受申請。一人住戶可獲津貼額為4,500元，三人住戶為12,500元，曾受惠首輪津貼的申請者毋須再遞表，只需回信即可。 勞福局局長兼扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光，今(29日)早表示，新一輪N無津貼將於明年1月4日起接受申請，首輪申請者可繼續受惠，當局亦預期第二輪津貼的申請戶數會較首輪多，料新一輪津貼有約13.7萬戶受惠。他強調，基金不會推出第三輪津貼，相信N無津貼已完成使命，項目不會恆常化。

羅致光指，新一輪N無津貼將於1月4日起接受申請，為簡化程序，上一輪申請者只需交回條即可。（盧翊銘攝）

【11:38】羅致光強調，N無津貼不是恆常項目，基金需要重新設立辦公室，需要裝修，而大部分不是電子化申請，有行政工作要處理，兩輪項目總開支約23億元，行政費約1.7億元，佔7.3%，承認行政費比率較高。

【11:24】羅致光表示，除第二輪N無津貼外，今年政府針對輪候公屋超過3年家庭，亦有發放生活津貼，共有2項目推出，故當局並無計劃再推第3輪N無津貼。在職家庭津貼有調整，申請資格會有調節，將較易領取，當局正探討安排，稍後會公布。他相信N無津貼在未來幾年都不會出現，認為已完成使命，項目不會恆常化。

被問到為何第二輪津貼未有加碼，羅致光說，當局決策過程已好一段時間，而兩輪津貼推出時間緊貼，故無計劃加碼或調整，強調津貼金額從通脹角度考慮，多於整體經濟考慮。

【11:19】羅致光承認，預期第二輪津貼申請戶數較首輪多，可能與經濟有關，以前有部分住戶未必符合資格，但目前合資格。而根據過往經驗，首輪申請者再申請第二輪津貼的機會高，在簡化申請程序後，亦預期多人申請。

【11:14】新申請者則需於明年1月4日至5月31日，遞交「白表」申請表。表格可於多個地點索取，同樣按住戶人數，分階段遞表。新申請者需親身或郵寄表格，並附上申請住戶的身份證、銀行證明文件及租單。羅致光指，文件齊全的話，基金需時約2個月審批，他解釋，會向部分申請會做抽樣調查，亦需時確認資料。

羅致光指，新一輪N無津貼將於1月4日起接受申請，為簡化程序，上一輪申請者只需交回條即可。（盧翊銘攝）

【11:08】受惠對象、受惠資格和津貼金額均與首輪相同。合資格人士可獲現金津助，一人住戶4,500元、二人住戶9,000元、三人住戶12,500元、四人住戶14,500元，以及五人或以上住戶15,500元。

舊申請住戶，秘書處會按獲發津貼先後次序，於明年1月至5月起發信，合資格住戶按信中指定的日期回覆秘書處，或交回服務單位，便可獲發津貼，無須再次遞交申請。關愛基金會分階段處理，1月會先處理1人住戶申請；2人及3人住戶則分別於2月及3月起處理；其他住戶則於4月起處理。

不過，舊申請者倘有住戶人數更新，則須一併遞交附件。倘有新成員變動，申請者除要交確認受惠資格回條外，亦要遞交另一份申請表。

羅致光指，新一輪N無津貼將於1月4日起接受申請，為簡化程序，上一輪申請者只需交回條即可。（盧翊銘攝）

【11:07】勞工及福利局局長羅致光表示，關愛基金「N無津貼」首輪接獲11萬3千多個申請，6萬4個申請已完成審批，正陸續發放。第二輪津貼將於下周一，即明年1月4日起，至5月31日接受申請。羅指，第2輪計劃將有220個非政府機構營辦的服務單位，負責接受和初步處理申請。關愛基已金預留約14億元，預計第2輪約13.7萬住戶（約35萬人）可受惠。至於曾受惠首輪津貼的申請者，亦可再次申請第二輪津貼。

關愛基金已於今年推出首輪「N無津貼」，合資格人士可獲現金津助，一人住戶4,500元、二人住戶9,000元、三人住戶12,500元、四人住戶14,500元，以及五人或以上住戶15,500元。申請已於今年11月底結束。

即使是居於臨時房屋、船艇或是無家者，只要合符資格，亦可申請「N無津貼」。(梁鵬威攝/資料圖片)

申請者無論居於租住私樓、工廈、商廈，只要符合資格即可受惠，另亦包括社會房屋，民政處單身人士宿舍、臨時房屋如木屋、無家者等，視乎住戶收入及租金，租金上限定在住戶入息限額的一半。



第二輪「N無津貼」亦即將接受申請，受惠對象、受惠資格和津貼金額均與首輪相同。秘書處於明年1月底起會向受惠於首輪項目的住戶發信，合資格住戶按信中指定的日期回覆秘書處，便可獲發津貼，無須再次遞交申請。未曾受惠的合資格申請住戶亦可於明年1月至5月按住戶人數的申請期遞交申請。