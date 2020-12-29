女教師死因｜校內影到林老師取走椅子遮架　不久後有白色身影墮下

東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠在校內墮樓身亡，其死因研訊今（29日）續。資訊科技科老師供稱，時任校長羅婉儀不時會與老師見面，他留意到每次林老師被召見後都會表現不開心，甚至落淚，他亦發現事發前兩天，校長曾向林發多個短訊。該老師又指，校長為人「進取」，想快有成果，但同事需時適應。校長作盤問時藉機提起曾與該老師共渡難關，該老師即反問：「同林老師嘅事情有乜關係？」庭上亦播出校內閉路電視影片見，見林當日曾拿走椅子及遮架，之後有白色身影從空中墮下。

死者林麗棠（終年48歲）去年3月6日疑不堪工作壓力，在校內墮斃。是次研訊除了有家屬列席外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

林老師死前曾取走椅子遮架

庭上播出閉路電視錄影，可見林老師出事當日，早上近7時返到學校。她先到教員室，之後從圖書館拿走一把椅子，再上6樓取走遮架，遮架的位置與林老師墮下的位置僅距一、兩米。7時許，有鏡頭拍到白色身影在空中墮下。

時任校長羅婉儀(右)。(林樂兒攝)

林離世前兩天曾收校長多段短訊

老師蔡傳康作供，他與時任校長羅婉儀同於2014年入職李東海小學，蔡任教資訊科技科，他指羅與林麗棠老師主要因公事而關係欠佳。羅不時會召見老師，而林老師見完羅校長後，容貌會不太開心，有時更會落淚。林離世前兩日為教師發展日，蔡留意到羅校長向林傳送多段短訊。

羅勤奮進取與同事關係不太好

蔡形容羅「好勤奮、公事上幾進取」。他透露對方嘗試拉近與同事的關係，例如請大家吃東西、安排聖誕聚餐，但成效不大。他指，從教育局的持份者問卷調查可見，校長管理分數相對較低，反映出羅與老師的關係不太良好。研訊主任王俊軒及後詢問，老師是否都不敢反對校長的意見，蔡稱開會時往往只有一兩位老師會向羅提出意見。

指羅想改革及快見成效

蔡續解釋，形容羅「進取」，是因對方為了學校保持區內的競爭力而推出改革方案，並想盡快見到成果，故要求老師在短時間內完成工作，「言語對話上面容易令人唔舒服」。他同意羅與老師關係不好的原因之一，正是因羅作風進取；有些同事需時適應，會有怨言。

羅曾聘校外人士分析問卷結果

無法律代表、親自應訊的時任校長羅婉儀就稱，曾經請校外人士分析持份者問卷的結果，對方表示問卷分數可以有多種詮釋。羅指，有時老師工作辛苦、工作量大，便可能直接填上低分，並詢問蔡老師是否同意。裁判官聞言，稱蔡老師難以代其他同事作答，提醒羅可留待結案陳詞時自行闡述。

聲稱曾與蔡老師渡過艱難時候

羅及後又向蔡老師說：「2018年10月學校面對挑戰，有個家長投訴得好犀利，我陪你陪咗一個月，渡過艱難嘅時候。」蔡老師則回應：「同林老師嘅事情有乜關係？」惟羅仍未住口，繼續說及此事，隨後裁判官也不禁詢問與是次研訊何幹。

研訊下午續。

案件編號：CCDI-206/2019(ST)

證人供述事發的經過。(詳看下圖)