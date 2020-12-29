直播｜港府推數碼服務平台「智方便」　可查新冠肺炎疫苗電子針卡

港府簡介「智方便」一站式個人化數碼服務平台的使用細節，服務開通後，港人可通過「智方便」，使用逾一百項政府網上服務

創新及科技局局長薛永恒今日（29日）舉行記者會，公布平台使用細節，透露日後有新冠肺炎疫苗的電子針卡亦可於平台查閱。香港01會直播啟動禮情況。

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香港政府今年初在《財政預算案》預告，今年第四季會推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，預計到2021年中，市民可通過「智方便」使用超過一百項政府網上服務。

「智方便」將於明天啟用，除早前公布的駕駛執照續期、稅務易等二十多項服務，或會包括抗疫服務，「電子針卡」系統料下月會加入其中。市民透過「智方便」流動應用程式使用其個人流動電話以單一數碼身份，登入使用各項網上服務，享受嶄新服務體驗。「智方便」流動應用程式由明日（12月30日）上午九時起供市民免費下載。

創新及科技局局長薛永恒今日（29日）舉行記者會，公布「智方便」平台使用細節。（黃詠榆攝）

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