政府突提早一年收回教協將軍澳中心會址　消息：或轉為幼稚園

教協今日( 29日）公布原訂2022年3月才租約屆滿的教協將軍澳中心，日前收到業主領展通知，指地政總署要求收回單位作其他用途，將給予三個月通知期。教協指，該中心在2012起，為教師、退休會員及區內居民提供培訓、課程及康樂活動，認為政府在原定租約仍有超過一年下突然收回並不尋常，對事件感到遺憾。 消息指，當局計劃收回有關單位改為幼稚園校舍，以應付當區居民需要。《香港01》正就事件向領展、地政總署及教育局查詢。

教協表示，本月接獲領展通知，地政突然要求提早收回教協將軍澳中心單位，教協須在3個月內遷出。（教協提供）

合約訂明原運作至2022年3月

位於寶琳欣明苑地下的教協將軍澳中心，自2012年起投入服務，為教師、退休會員及區內人士提供培訓、課程及康樂活動。按2019年簽訂的三年租約，原訂中心至少可運作至2022年3月租約屆滿為止。

然而，教協本月收到業主領展通知，指地政總署突然向領展發信，要求收回該單位作其他用途，並給予三個月時間遷出。



教協斥政府事先無溝通：情況不尋常

教協重申，若有實際需要，不介意為教育發展交還單位，惟是次政府事先沒作任何溝通，突然收回單位將影響中心原有服務及計劃，情況不尋常。教協對事件表示遺憾，強調在嚴峻政治氣氛下，會繼續努力做好本份，為教育界服務。