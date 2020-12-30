新冠肺炎・最新｜強制檢測大廈名單公布　初步確診反彈至50宗以上

新型冠狀病毒肺炎第四波疫情今日（30日）重點： 新增54宗個案，當中7宗列為輸入個案，累計增至8,779宗。 34宗與早前確診者有流行病學關連，餘下13宗感染源頭不明。 今日初步確診反彈至50多宗。 再多4名患者不治，包括聯合醫院爆疫2D病房一名89歲末期病人，至今累計增至147人不治。 食物及衞生局公布，共有43幢大廈因近14日出現兩個或以上無關連染疫單位，在本月17日至30日曾身處其中的人士，須於1月4日或之前接受檢測。

▼12月30日公告須強制檢測43幢大廈名單▼

【21:24】房屋署公布，昨晚（29日）得悉一名晴朗商場的外判保安員確診2019冠狀病毒病，他現正在醫院接受治療。該名保安員一般負責中班的巡邏工作，以及駐守商場保安控制室及辦事處，他最近一次上班日期為本月28日，日獲衞生防護中心通知確診。他並非晴朗商場附近啟晴邨或德朗邨的住戶。

新冠肺炎｜聯合醫院爆疫2D病房89歲女病人離世 群組累計三死

【19:20】本港第四波新冠肺炎疫情持續。醫院管理局今日（30日）公布，截至傍晚有4名確診病人離世。其中屬爆疫群組的基督教聯合醫院2D病房的一名89歲有末期病患女病人，於今日下午4時58分離，為該群組第三宗死亡個案。

至今共有143宗在公立醫院離世死亡的確診個案，另4人在家中或私家醫院離世，即合共147人不治。

強制檢測大廈｜同座2宗無關連確診須強檢 一文看清43座大廈名單

【17:24】本港第四波新冠肺炎疫情持續，疫廈遍布全港九新界。食物及衞生局昨日（29日）宣布，若在同一大廈在過去兩星期有兩個或以上無關連染疫單位，會發出強制檢測公告。

食衞局今日（30日）下午就強制檢測公告刊憲，共有43幢大廈須被納入強制檢測範圍。任何在本月17日至30日期間曾身處有關大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於1月4日或之前接受檢測，受檢人士若在12月28日至30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新冠肺炎｜坪石邨過百人排隊候檢測 居民封排水口：拎個兜沖涼

【17:14】本港第四波新冠肺炎疫情持續，因坪石邨藍石樓近日出現多宗確診個案，政府由今日（30日）起，於坪石邨增設採樣站。有藍石樓住戶指，除了關好門窗外，更把家中的排水口封實，現在只能以盤子洗澡和洗衣服。有低層住戶亦透露，早前房署職員維修喉管時，指樓上有住戶改裝喉管，氣喉甚至有污水排出，但沒有辦法處理，「我住2樓臭到瘟呀！」

▼坪石廣場流動採樣站情況▼

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【17:05】醫管局何婉霞醫生補充佛教醫院83歲男病人確診的詳情。她表示，佛教醫院早前確診的護士，正配合衛生防護中心進行調查，雖曾接觸和照顧確診病人，但指其住大廈都有其他確診個案，不能夠確診感染途徑，對於該護士曾與其他醫護同事進餐，醫管局則沒有補充。

新冠肺炎｜佛教醫院累計2病人1護士染疫 確診護士住所有患者

她續指，該名83歲患者在12月2日至23日入住佛教醫院A5N病防。病人1在23下午出院回到 黃大仙香港聖公會福利協會香港聖公會護養院。到24日深夜病人開始發燒，被送到伊利沙白醫院急症室，分別於25日和28日進行鼻咽式子測試均呈陰性，惟今日再進行測試，結果則呈陽性。

新冠肺炎｜近日確診個案多涉聖誕家中派對 張竹君：有啲20人聚會

【17:00】張竹君表示，近日確診回落速度慢，並發現很多個案屬聖誕多人聚會，當中有多達20人聚會。

【16:44】新蒲崗明星酒家有3至4位員工確診，局方表示，在首次出現確診個案時已叫停工，請員工做測試。而當出現第2名確診個案後，衛生署將安排他們送檢。

新冠肺炎｜日奪3命 63歲中風男病人離世 累計146人死【16:34】佛教醫院內科部有一83歲男病人初步確診，該醫院早前已有一病人和一護士確診。今天初步確診的病人與之前確診的病人住在同一病房不同病格,，此病人為其做其密切接觸者。另外，張竹君醫生表示，隨著政府收緊強檢大廈的標準，今日食衛局稍後時間將發稿，將有40多幢大廈列作須強制檢測的樓宇。

強制檢測大廈｜新增54宗確診 政府將公布有40多幢大廈需強檢

【16:31】今增54宗確診 7宗輸入個案中有2宗來自英國，3宗來自美國，2宗來自印度，無源頭個案佔13宗。初步確診宗數為50多宗。

新冠肺炎｜港大研究：7幢樓宇爆疫或涉排水系統問題 促政府檢視

【15:07】新冠肺炎疫情持續，連月來多個屋苑爆疫，涉及不少舊式屋邨。港大工程學院教授及機械工程系主任梁耀彰指，至今有7幢住宅樓宇病毒傳播個案，懷疑與排水系統有關，導致一共63人確診。他指出，港大一項研究顯示，確診者排便後，糞便內的病毒，或可經排水系統傳播至其他單位，促當局檢視舊式屋邨的排水系統設計，市民亦應保持U形隔氣彎管有注水，以免病毒傳播。

新冠肺炎｜元州邨、廣福邨2名源頭不明老婦離世 本港累計145人死

【14:27】醫院管理局發言人今日（30日）公布，再有兩名確診新冠肺炎病人於今日離世。全港累計145名患者死亡。

明愛醫院一名79歲有長期病患的女病人（個案編號：8070）於十二月十八日因盤骨骨折及發燒入住明愛醫院接受治療，其後確診2019冠狀病毒病，病人情況持續惡化，延至今晨一時十分離世。

另外，北區醫院一名59歲女病人（個案編號：6877）因發燒、氣促和失去味覺等徵狀，於十二月五日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求診，確診感染2019冠狀病毒病並轉至內科隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，十二月六日轉送北區醫院深切治療部，期間一直需要呼吸機協助呼吸，病人最後延至今晨四時零五分離世。

新冠肺炎｜采頤花園11座疑須強檢 確診單位對面居民：4日冇出街

【13:34】本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府昨日（29日）更新強制檢測大廈的指標，若同一大廈兩個確診單位有源頭不明，需進行強制檢測。其中，新蒲崗采頤花園11座已符合強檢要求，住戶均要求當局盡快派員檢測，「應該一勢色唔對路就嚟先！最好成個屋苑一次過做晒啦。」

【12:31】消息表示，今日新增超過50宗確診個案。

商務及經濟發展局公布，該局一名打字員於12月29日確診新冠肺炎。

該名人員於添馬政府總部西翼23樓負責後勤工作，日常無須接觸公眾。她最近一次當值日期為12月17日。她曾於12月2日及12日進行檢測，測試結果為陰性。該名人員是一宗於12月25日確診的個案的密切接觸者，她於12月24日進行檢測，測驗結果為陰性。

商經局已即時在該人員的工作地點進行清潔和消毒。有見及該人員在12月29日確診，商經局已安排與該人員在12月17日一同當值的人員在家工作，他們將接受病毒測試。

新冠肺炎｜疫廈強檢範圍擴大 專家批檢測、追蹤慢大打折扣

【11:26】衞生防護中心擴大大廈強制檢測範圍，大廈兩星期內有兩個無關連單位確診，其中一個無感染源頭，全幢居民都要強制檢測。有專家同意安排，但強調檢測出爐時間及追蹤要夠快，否則強制檢測效果只會大打折扣

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昨日總覽：新冠肺炎・12.29｜增53宗 一幢大廈出現兩宗個案或即須強制檢測 確診大廈｜政府修定疫廈須強制檢測規定 張竹君指有數十座符定義 新冠肺炎｜指定期間身處沙田瀝源邨榮瑞樓人士 須元旦或之前檢測 新冠肺炎｜彩雲邨豐澤樓3隱形病人現形 兩周兩無關連個案單位須強檢

其實只有我哋做得到(全民檢測)，大家真係做唔到，唔係我『牙擦』 胡定旭

【08:00】華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭接受《香港01》專訪時稱，檢測為本港抗疫帶來很大幫助，如今華大基因承辦了其中7間社區檢測中心，並說賺錢非首要目標。「打工仔點樣負擔2,000至3,000蚊做一次測試？當時就同政府商討，如何以最快方式加大本港測試通量。」因此推出一次檢測索價240元，其他同業紛紛降價。

華昇診斷中心曾負責最大規模的全民檢測，聯同「國家隊」開設「火眼實驗室」為近180萬名市民化驗。他豪言，即使再推全民檢測，華昇的每日檢測量可達70萬個樣本，有信心應付到。

點擊睇片：專訪｜胡定旭稱每日檢測量可達70萬 負責全民檢測因能力夠非欽點

【08:00】以往旅客在機場抵港後，需苦候八小時等病毒檢測結果，疲累之餘也增加傳染風染。華昇診斷中心董事長胡定旭接受《香港01》專訪時稱，深深理解旅客的苦況，便向政府提出在機場設立臨時實驗室。由華昇承辦的「貨櫃」臨時實驗室設於機場停機坪，能抵擋惡劣天氣，內裡設備與「氣膜實驗室」如出一轍。省卻運輸樣本到市區的時間，旅客能在下機後4小時內取得檢測結果。

專訪｜華昇於停機坪設貨櫃實驗室 胡定旭：旅客等候縮至4小時內

【08:00】食肆禁堂食、每枱食客限制、酒吧提早關門等等都是今年常見的現象，原本節日假期應是餐廳最為熱鬧的時候，但今年在疫情之下各類食肆的生意都大受打擊，更有不少餐廳無法維持經營而結業。話雖如此，據「Openrice 香港開飯喇」（Openrice）的紀錄，截至今年11月，開業的餐廳竟比結業的多近950間，2020年下半年更是每1間餐廳結業，就有1.5間餐廳開業。

數據互動︱禁堂食令無阻開業 疫下餐廳開多過執 邊區最多新店？

確診食肆｜九龍城樂園等11間上榜 一女患者到K11 Musea Tearoom

【00:52】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（29日）公布新增53宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增11間食肆曾有患者到訪。當中有患者曾去K11 Musea的 Afternoon Tea TEAROOM，另有兩個案曾去九龍城市政大廈內的茶餐廳樂園。

25歲女患者在12月23日到訪K11 Musea的Afternoon Tea Tearoom。（官方FB圖片)

新冠肺炎｜指定期間身處沙田瀝源邨榮瑞樓人士 須元旦或之前檢測

【00:36】食物及衞生局對沙田瀝源邨榮瑞樓發出強制檢測令，任何在今年11月29日至本月29日期間曾身處榮瑞樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於明年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在本月25日至29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新冠肺炎｜竹篙灣檢疫中心廁所喉管淤塞 政府緊急清理沙井內雜物

【00:30】新冠肺炎疫情持續，830名確診者的密切接觸者正在竹篙灣檢疫中心接受14天強制檢疫，不過該檢疫中心有營舍廁所喉管淤塞，政府周二（29日）表示，已安排承建商緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。

另外，青衣華逸酒店本用作「等待檢測結果中心」，但自12月28日起，就加入成為「檢疫中心」，提供700個單位。

政務司司長張建宗稱，衞生署的檢疫中心專責小組已增派人手，現時已由31名人員增至54名人員，希望能夠於檢疫令發出後24小時內聯絡有關密切接觸者，安排專車將他們送往檢疫中心接受檢疫。

工作人員緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。 (政府新聞處圖片)

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確診大廈｜采頤花園11座3宗源頭不明或強檢 華僑大廈增至8人染疫

【00:12】新冠肺炎疫情繼續蔓延多區，周二（29日）新增53宗確診個案，同日政府宣布擴大「須檢必檢」範圍，若在同一大廈在過去兩周有兩個或以上無關連、有居民染疫的單位，政府會發出強制檢測公告。

衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，新蒲崗采頤花園11座新增一宗「本地個案」，即感染源頭不明的確診居民，過去14日該大廈另有4宗個案，當中2人同列為「本地個案」，累計三宗感染源頭不明，在新規定下料需列入強檢名單。

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