新冠肺炎・最新｜消息：今日新增超過50宗確診個案

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署昨日（29日）公布新增53宗確診個案，累計增至8,725宗。昨有40多宗初步確診。 另外，聯合醫院多一名護士確診，她曾經和約10名來自其他5間醫院的同工吃飯。 疫情緊張，食物及衞生局宣布擴大「須檢必檢」範圍，若在同一大廈在過去兩星期有兩個或以上無關連、有居民染疫的單位，政府會發出強制檢測公告，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指符合新規定的大廈有數十幢。

【12:31】消息表示，今日新增超過50宗確診個案。

商務及經濟發展局公布，該局一名打字員於12月29日確診新冠肺炎。

該名人員於添馬政府總部西翼23樓負責後勤工作，日常無須接觸公眾。她最近一次當值日期為12月17日。她曾於12月2日及12日進行檢測，測試結果為陰性。該名人員是一宗於12月25日確診的個案的密切接觸者，她於12月24日進行檢測，測驗結果為陰性。

商經局已即時在該人員的工作地點進行清潔和消毒。有見及該人員在12月29日確診，商經局已安排與該人員在12月17日一同當值的人員在家工作，他們將接受病毒測試。

【11:26】衞生防護中心擴大大廈強制檢測範圍，大廈兩星期內有兩個無關連單位確診，其中一個無感染源頭，全幢居民都要強制檢測。有專家同意安排，但強調檢測出爐時間及追蹤要夠快，否則強制檢測效果只會大打折扣

新冠肺炎｜疫廈強檢範圍擴大 專家批檢測、追蹤慢大打折扣

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昨日總覽：新冠肺炎・12.29｜增53宗 一幢大廈出現兩宗個案或即須強制檢測 確診大廈｜政府修定疫廈須強制檢測規定 張竹君指有數十座符定義 新冠肺炎｜指定期間身處沙田瀝源邨榮瑞樓人士 須元旦或之前檢測 新冠肺炎｜彩雲邨豐澤樓3隱形病人現形 兩周兩無關連個案單位須強檢

其實只有我哋做得到(全民檢測)，大家真係做唔到，唔係我『牙擦』 胡定旭

【08:00】華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭接受《香港01》專訪時稱，檢測為本港抗疫帶來很大幫助，如今華大基因承辦了其中7間社區檢測中心，並說賺錢非首要目標。「打工仔點樣負擔2,000至3,000蚊做一次測試？當時就同政府商討，如何以最快方式加大本港測試通量。」因此推出一次檢測索價240元，其他同業紛紛降價。

華昇診斷中心曾負責最大規模的全民檢測，聯同「國家隊」開設「火眼實驗室」為近180萬名市民化驗。他豪言，即使再推全民檢測，華昇的每日檢測量可達70萬個樣本，有信心應付到。

點擊睇片：專訪｜胡定旭稱每日檢測量可達70萬 負責全民檢測因能力夠非欽點

【08:00】以往旅客在機場抵港後，需苦候八小時等病毒檢測結果，疲累之餘也增加傳染風染。華昇診斷中心董事長胡定旭接受《香港01》專訪時稱，深深理解旅客的苦況，便向政府提出在機場設立臨時實驗室。由華昇承辦的「貨櫃」臨時實驗室設於機場停機坪，能抵擋惡劣天氣，內裡設備與「氣膜實驗室」如出一轍。省卻運輸樣本到市區的時間，旅客能在下機後4小時內取得檢測結果。

專訪｜華昇於停機坪設貨櫃實驗室 胡定旭：旅客等候縮至4小時內

【08:00】食肆禁堂食、每枱食客限制、酒吧提早關門等等都是今年常見的現象，原本節日假期應是餐廳最為熱鬧的時候，但今年在疫情之下各類食肆的生意都大受打擊，更有不少餐廳無法維持經營而結業。話雖如此，據「Openrice 香港開飯喇」（Openrice）的紀錄，截至今年11月，開業的餐廳竟比結業的多近950間，2020年下半年更是每1間餐廳結業，就有1.5間餐廳開業。

數據互動︱禁堂食令無阻開業 疫下餐廳開多過執 邊區最多新店？

確診食肆｜九龍城樂園等11間上榜 一女患者到K11 Musea Tearoom

【00:52】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（29日）公布新增53宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增11間食肆曾有患者到訪。當中有患者曾去K11 Musea的 Afternoon Tea TEAROOM，另有兩個案曾去九龍城市政大廈內的茶餐廳樂園。

25歲女患者在12月23日到訪K11 Musea的Afternoon Tea Tearoom。（官方FB圖片)

新冠肺炎｜指定期間身處沙田瀝源邨榮瑞樓人士 須元旦或之前檢測

【00:36】食物及衞生局對沙田瀝源邨榮瑞樓發出強制檢測令，任何在今年11月29日至本月29日期間曾身處榮瑞樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於明年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在本月25日至29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新冠肺炎｜竹篙灣檢疫中心廁所喉管淤塞 政府緊急清理沙井內雜物

【00:30】新冠肺炎疫情持續，830名確診者的密切接觸者正在竹篙灣檢疫中心接受14天強制檢疫，不過該檢疫中心有營舍廁所喉管淤塞，政府周二（29日）表示，已安排承建商緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。

另外，青衣華逸酒店本用作「等待檢測結果中心」，但自12月28日起，就加入成為「檢疫中心」，提供700個單位。

政務司司長張建宗稱，衞生署的檢疫中心專責小組已增派人手，現時已由31名人員增至54名人員，希望能夠於檢疫令發出後24小時內聯絡有關密切接觸者，安排專車將他們送往檢疫中心接受檢疫。

工作人員緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。 (政府新聞處圖片)

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確診大廈｜采頤花園11座3宗源頭不明或強檢 華僑大廈增至8人染疫

【00:12】新冠肺炎疫情繼續蔓延多區，周二（29日）新增53宗確診個案，同日政府宣布擴大「須檢必檢」範圍，若在同一大廈在過去兩周有兩個或以上無關連、有居民染疫的單位，政府會發出強制檢測公告。

衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，新蒲崗采頤花園11座新增一宗「本地個案」，即感染源頭不明的確診居民，過去14日該大廈另有4宗個案，當中2人同列為「本地個案」，累計三宗感染源頭不明，在新規定下料需列入強檢名單。

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