女老師死因｜副校曾目睹校長批評林老師工作　林落淚並要求早退

東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠去年在校內墮樓身亡，其死因研訊今（29日）續。副校長鄭月嫦供稱，林老師離世前一天，她陪同林老師會見時任校長羅婉儀，林遭羅批評工作表現後落淚，同日早退。庭上揭露，林老師事發當日向鄭副校傳短訊，林質問：「你真的可以在助紂為虐下心安理得嗎？」鄭就解釋，不知道林老師是否因為情緒受困而傳此訊息。此外，庭上亦提及羅校長在任期間，東華三院幾乎每年也收到匿名投訴，校內老師對於校長領導的評分偏低，惟羅揚言：「呢啲投訴唔會影響到我。」

死者林麗棠（終年48歲）去年3月6日疑不堪工作壓力，在校內墮斃。是次研訊除了有家屬列席外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

認為羅當時語氣不算嚴厲

副校長鄭月嫦供稱，去年2月27日，即林老師死前約一星期，她發現林未有就即將舉辦的澳門交流團活動，向學生家長出通告。兩日後，林老師回校跟進，被羅校長批評其做法有問題。鄭表示，羅校長召見林老師期間她亦在場，羅的語氣不算嚴厲，但林老師當場落淚。

羅堅持林老師無出通告

鄭稱，在林老師離世前2天曾向另一老師提及通告事件，對方則展示通訊記錄，指她早前已告知校長有交流團活動。鄭繼而向羅轉發相關訊息，惟羅強調林老師無出通告。

副校長鄭月嫦指時任校長羅婉儀(右)批評林時不算嚴厲，但她解釋林已把工作做妥後，羅仍堅稱林無出通告。(林樂兒攝)

林曾回應無人告訴她

鄭續道，翌日再次陪同林老師見校長，校長指林就事件撰寫的報告並無解釋為何會漏出通告，林則回應：「無人話畀我知。」鄭坦言不滿林老師的回應，她又稱及後看到林老師哭著向蔡淑萍副校長申請早退。

林曾發短訊問鄭是否可心安理得

庭上揭露，林老師出事當日曾向鄭副校傳短訊，質問：「你真的可以在助紂為虐下心安理得嗎？」對此，鄭表示不知道林老師是否因為情緒受困而傳此訊息。她猜測林老師可能覺得她沒有幫忙向校長解釋通告事件，但重申不清楚林沒出通告的原因。

在林老師家屬的代表大狀盤問下，鄭承認錄口供時說過羅校長不滿林老師的報告，但否認曾指羅嚴厲地責罵林老師。鄭亦承認她需監督老師工作，對通告事件有責任，惟她補充曾向相關老師查詢，對方表示林已把事情辦好。

證人供述事發的經過。(詳看下圖)

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另一副校指林易情緒不穩

而另一副校長蔡淑萍就供稱，林老師2009年與學生發生衝突，事後患上情緒病，校方自此減少林老師的相關行政工作。蔡稱，羅校長2014年到職李東海小學後，曾向對方表示林老師情緒容易不穩。

指羅與前任校長要求不同

蔡副校又稱，羅對自己和同事都有好高的期望，這與前任校長的要求不同。律師又問道，羅是否曾在會議上當眾批評老師，蔡稱不太記得，並指羅校長一般會找老師及其直屬上司入校長室面談。至於羅的態度是否欠佳，蔡就謂：「唔係所有上司都會用好溫暖嘅態度傾計。」又稱：「討論工作上不足一定唔會（令人）舒服。」

羅曾說投訴不影響她

大狀其後引述教育局的持份者問卷調查，指「校長專業領導」的分數偏低，且逐年下跌；而羅校長在任期間，東華三院幾乎每年也收到匿名投訴。大狀指，校內老師對羅不滿，惟羅開會時揚言：「呢啲投訴唔會影響到我。」蔡副校承認羅說過類似說話。

曾提羅稱林未必能應付壓力

大狀續謂，副校長乃基層老師及管理層之間的溝通橋樑，詢問蔡副校有無為林老師提出意見。蔡稱曾向羅校長表示林老師有情緒問題，未必可妥善應付壓力；她有努力做好橋樑的角色，但可能與同事的期望有落差。

認為羅要求屬正常

蔡稱，就工作要求方面，她本人也認同學校有不少地方需要改善，認為羅校長作為領導者，其提出的要求亦屬正常；惟溝通方法方面，蔡坦言對羅的言語感到「唔係好舒服」，但無法改變對方的性格。

代表教協的大律師譚俊傑之後詢問，校方有無就患情緒病的教師制定相關政策。蔡回答無特訂政策，但東華三院有相關支援，可提供輔導服務等，而林老師2009年經歷學生問題後，也曾致電相關熱線。

譚又提到教育局的持份者問卷調查，指「校長專業領導」的評分為眾多項目之中最低；於2016至17年度，該項分數只有2.92分，下一年度更跌至2.58分，而滿分為5分。

研訊明續。

案件編號：CCDI-206/2019(ST)