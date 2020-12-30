女教師死因｜時任校長否認林老師墮樓前一天威脅：你係咪唔想做？

東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠去年在校內墮樓身亡，其死因研訊今（30日）續。副校長鄭月嫦繼續作供，她否認時任校長羅婉儀在林老師出事前一日，曾叫林老師辭職，但指羅對林老師說：「呢個工作你做成咁，你係咪唔想做？」惟羅否認說過此句。此外，有老師供稱羅曾著他監察林老師工作，該老師又承認自己未有發現林老師漏出通告，但羅未有如對待林老師般責備他。

死者林麗棠（終年48歲）去年3月6日疑不堪工作壓力，在校內墮斃。是次研訊除了有家屬列席外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

指時任校長未有威脅林老師「唔辭職連公積金都冇」

研訊提及，林老師生前約一星期，被時任校長羅婉儀批評沒有就即將舉行的澳門交流活動向家長出通告，需就事件撰寫報告；而林老師死前一天再被羅召見，羅表示對其報告不滿。

於2016年升為副校長的鄭月嫦當日與林老師一同會見羅，她今繼續接受盤問，指羅曾對林老師說：「呢個工作你做成咁，你係咪唔想做？」不過，她否認羅叫對方辭職，亦不同意羅威脅道「唔辭職連公積金都冇」。

代表林老師家屬的大狀透露，林在報告表示就交流活動出了便條，她不知道不出通告會影響保險索償，並就此道歉。大狀詢問，羅是否因為林沒有在報告承擔所有責任，故此不滿報告。鄭副校則回應，羅是針對林未有解釋為何不依照範本出通告。

副校長鄭月嫦供稱，時任校長羅婉儀或令老師感壓迫。(林樂兒攝)

指時任校長或令老師感壓迫 但說話不算欺凌辱罵

代表教協的大律師引述問卷調查結果，指出羅校長2014至2018年在任期間，校內老師對其領導表現的評分由最初的3.07分，逐年下跌至2.58分，而滿分為5分。

鄭副校同意羅的分數低於上一任校長，被問及羅有無就此推出改善措施，鄭稱羅有聘請校外人士分析問卷調查結果，及就學校發展開更多的會議。至於如何改善與老師的關係，鄭就回應對方曾請同事吃東西。

大狀續指，東華三院收到投訴羅校長的匿名信。鄭表示知情，指羅到職一年左右，便有疑由老師撰寫的匿名投訴信。她又承認羅向她透露被林老師投訴，她知道東華三院的投訴機制需保密處理，但仍有向另一老師說及此事。

鄭同意羅對老師的說話態度不尊重，並形容羅對老師的要求很高，語氣可能令老師感到壓迫感。她及後受羅盤問，表示羅的說話不算欺凌辱罵，但認為無需要質問林老師「呢個工作你做成咁，你係咪唔想做？」羅聞言否認曾說此話。

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老師吳銘暉指，時任校長羅婉儀「言語間隱晦有啲唔好聽嘅說話。」(林樂兒攝)

有老師指收時任校長指示 監察林老師工作

至於2013年入職李東海小學、數月前離職的吳銘暉老師就供稱，林老師離世前某日曾說：「呀暉呀暉，今次好大件事呀，校長好似要出warning letter畀我，佢要趕我走呀！」吳老師表示，鄭副校早前透露羅就交流團事件召見林老師，「鬧得好犀利」，著他做好心理準備。不過，吳老師最終無就此事被羅召見或要求寫報告。

吳續道，他案發時任職署理課程主任，羅校長指過往圖書館舉辦活動曾出錯，著他監察林老師工作，及協助舉辦活動。吳稱，他是從其他人得知林老師無出通告，承認自己沒有發現此事，需負部分責任；而鄭副校是負責簽批通告的人，故也有責任。

被問及羅是否會在開會時當眾責罵老師，吳答道：「言語間隱晦有啲唔好聽嘅說話。」至於有無涉及人身攻擊，吳則稱：「唔敢話係，但聽完係會唔舒服。」他同意羅言語上不尊重老師，但沒聽過她叫人辭職。

研訊下午續。

案件編號：CCDI-206/2019(ST)