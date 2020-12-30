1.19集會｜涉高叫仇警口號　退休漢擾亂秩序罪成　還柙候判

民間集會團隊本年1月發起「天下制裁」大集會，一名63歲退休漢期間在金鐘站外持揚聲器叫口號，聲稱要將警察「剁成肉醬」、「警察無一個係無辜嘅」等。裁判官今（30日）裁決指，口號內容充斥暴力、辱罵，群眾附和及同意口號，顯示群眾的確遭被告行為所煽動及激使，被告行為構成鼓吹他人對警員使用暴力，於是裁定他公眾地方內擾亂秩序行為罪成。案件押後至明年1月14日，以待索取被告的背景及心理報告，期間需還柙。

被告何兆麟（63歲）被控於本年1月19日在港鐵金鐘站B出口外的公眾地方喧嘩。

被告何兆麟今被裁定公眾地方內擾亂秩序行為罪成，收柙候判。（資料圖片）

裁判官指被告叫口號 事先經過考慮 之後群眾亦附和

裁判官信納警員的證供，被告出現在涉案地點時，群眾已情緒激動，而被告明知群眾已情緒激動、負面，而被告透過揚聲器大叫一連串口號，提及要殺警等，內容充斥暴力、辱罵，亦合理化仇警。

裁判官認為，口號篇幅不短，被告明顯事先經過考慮，而被告叫出口號後，群眾附和及同意，顯示群眾的確遭被告行為所煽動及激使，構成出現使用暴力的風險，而被告行為的確構成鼓吹他人對警員使用暴力。

案件編號：ESCC211/2020