女教師死因｜相熟同事指　林老師擔心被裁情緒崩潰　內疚關懷不足

東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠在校內墮樓身亡，其死因研訊今（30日）續。與林相熟的老師指，時任校長羅婉儀上任後，林老師的身心健康每況愈下，不但食慾不振、難以入睡，開會前更需服藥，否則會不停顫抖。林老師墮樓前一周向她哭訴，遭羅指摘故意把事情辦差，心生委屈的林擔心會被解僱，情緒崩潰。該名相熟老師指，若不逼迫林老師，對方便不會走上絕路，自己亦內疚當時未予足夠關懷。作供老師又揭露羅經常「單打」暗諷老師，且階級觀念甚重，與老師關係欠佳，其任內甚至有同事申請停職留薪及降職。

死者林麗棠（終年48歲）去年3月6日疑不堪工作壓力，在校內墮斃。是次研訊除了有家屬列席外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

指患有抑鬱的林老師工作量大 時任校長羅婉儀卻未有體諒

與林老師共事逾廿年的陳文貞老師供稱，林2009年患上抑鬱症，羅婉儀2014年到職初期與林接觸不多，故未有太大問題；但後來林老師情況愈來愈差，除了胃口欠佳、記憶力轉差之外，服藥後也只能睡4小時左右。

陳老師稱林的工作量大，比起部分同級同事明顯要兼顧更多事務，除了教書之外，亦要處理書簿津貼、車船津貼、敬師活動、疫苗注射等等。她形容林教學認真，會準備額外教材，但某年曾透露因行政工作繁重而不夠時間準備。陳稱，雖然該幾年期間老師人手增多，但林的工作量反而上升。她認為羅校長明知林老師患有抑鬱，卻未予體諒，減少其工作量。

陳憶述，去年2月28日，即林墮樓前一周左右，赫然發現請了病假的林老師在學校出現。林向她哭訴剛遭羅校長責罵，被指未有就2日後的澳門交流團向家長出通告，會影響保險索償；羅又斥她工作能力不足、故意將事情辦差，表示很容易找人替代她。陳覆述林老師的說法，解釋她早前已就活動派發便條，而且她沒有帶過學生參加境外活動，根本不知道不出通告會影響保險。陳指林老師害怕遭羅解僱，經她安慰後仍擔心日後會遭校長為難。她補充沒有聽過羅直接叫人辭職或表示會辭退老師，但羅會表達「唔鍾意你咪搵第二份囉」等意思。

老師陳文貞(圖)庭上指，因當時未有對林麗棠老師提供足夠關懷，現感內疚。(林樂兒攝)

指校長常「單打」暗諷同事

陳稱，林老師平時遇到不合理的事也不敢反駁，需要上司代為發聲，惟陳不見兩位副校長支援林老師。陳及後哽咽表示，若給予多一點關懷，不要逼迫林老師，對方便不會走上絕路。她亦稱自己當時也未有給予足夠關懷，感到內疚。林老師父親及胞妹聞言，也不禁眼框泛紅。

陳續道，羅校長會叫人關顧林老師，但沒有提供實則的幫助。她再道，羅「好識保護自己」，不會點名批評同事，但會當眾「單打」暗諷。她舉例指，林老師於2018年教師發展日暈倒，翌年教師發展日將至時，羅開會時說道：「你哋要食晒早餐呀，唔好好似某一位同事咁呀，唔食早餐跑上嚟發展日，咁就唔好啦！」此外，羅會以侮辱字眼稱呼老師，例如以「CM（文憑教師）老鬼」稱呼年資較深的文憑老師。

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指時任校長羅婉儀甚有階級觀念

陳再指，羅甚有階級觀念，將自己的看法視為最高。有次，羅突然提出大改課堂時間，雖然她會做「門面功夫」諮詢意見，但有老師說出不同觀點時，羅便即時打斷。此外，羅對副校長以及主任級的老師態度會較好，但對其他老師，尤其是性格沉靜的人則會嚴厲斥責。陳曾聽聞同事與羅校長溝通時，遭羅指「你未夠班同我講嘢」。

陳又提到，羅某次開會遲到，入房後一直按手機，中途突然質問發言老師，要他把所有會議內容重新說一遍。據陳所知，林老師每次開會也很害怕，如不服藥就會不停顫抖。

認為時任校長不懂自我反省

庭上述及，羅2014至2018年在任期間，校內老師對其領導表現的評分由最初的3.07分，逐年下跌至2.58分，而滿分為5分。陳老師就透露，前一任校長所獲分數超過4分。她指前任校長與老師的關係不錯，雖然林老師也會怕他，但未至於會哭泣；但林面對羅校長時，就要加重藥量才可入睡。另外，羅在任期間除了有1名老師申請降職外，還有3位老師申請停薪留職，而此前從沒出現此況。

陳強調校內老師不介意付出，並非單單因為工作量增多而對羅給予低分；惟羅抱持這種想法，不懂自我反省，只會請老師吃東西，然後說：「我請你食嘢啦，畀高分啲我啦。」

研訊下周一續。

案件編號：CCDI-206/2019(ST)