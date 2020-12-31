黎智英保釋｜律政司不服提上訴　要求收柙　今終審法院處理

壹傳媒集團創辦人黎智英，就涉違反《港區國安法》及詐騙案，均獲高等法院批出保釋，但條件嚴苛，他除上庭和到警署報到外，不可離開寓所。但律政司不服高院決定，向終審法院提出上訴，終院今日（31日）開庭處理，是否向律政司批許上訴許可。

是次上訴由首席法官馬道立，及常任法官李義及即將接任首席法官的張舉能處理，行政長官辦公室前日證實，3人均是國安法指定法官。是日聆訊將會處理，終院是否有權處理保釋上訴，如終院決定有相關司法管轄權，便會處理在上訴正審前，是否應繼續批准黎保釋。

黎繼續由資深大狀鄧樂勤代表，而律政司則由高級助理刑事檢控專員周天行代表。而黎智英今早到達終審法院時，精神不俗。

黎智英一度被還柙20天

73歲的黎智英被指勾結外國勢力危害國家安全，涉嫌違反《港區國安法》被控，兼涉違租契欺詐科技園公司被起訴，裁判法院拒絕就兩案批出保釋，黎一度還押20天，但上周三到高等法院申請保釋獲批，但保釋條件嚴苛。除上庭和到警署報到外，他不可離開住所，亦不可離港，每周到警署報到三次。

此外，他亦不可從事任何請求要外國或境外機構、組織、人員實施對香港和中國制裁、封鎖或採取其他敵對行動，包括不可以紙本、網上和社交媒體發佈文章和訊息、不得接受媒體訪問、不可接觸外國官員。

批准保釋的高院法官李運騰日前頒判詞解釋理據，指國安法指控嚴重，但認為兩次涉案言論較似是評論，多於「請求」外國裁制，而黎願意遵守的條件令法庭相信，他不會再犯危害國安的罪行，因此批出保釋。

案件編號：FAMP1/2020