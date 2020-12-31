新冠肺炎・最新｜昨初步確診50餘宗　累計總數今破8800宗

新冠肺炎第四波疫情持續，本港昨日（30日）共有54宗新增個案，累計增至8,779宗；昨半日初步確診反彈至逾50宗，料今累計將突破8,800宗關口。 43幢在過去兩星期有兩個或以上無關連染疫單位，列為首批因應新規定下須強制檢測的大廈，居民今起至1月4日內須檢測。

▼12月30日公告須強制檢測43幢大廈名單▼

新冠肺炎︱互動月曆看2020各場所關閉總日數 停業最長竟然是…

【08:00】新冠肺炎疫情下為減少人流聚集，不少場所被強制關閉，包括康文署場地、健身室、美容院、酒吧、戲院、健身中心，甚至連食肆都曾全日禁止堂食。《香港01》以互動月曆形式，回顧12類處所今年停擺情況。

不同處所中，又以曾爆發群組個案的酒吧關閉時間最長，一年中超過半數日子都需提早關門或全日不能營業，而食肆亦有160多天不能全日提供堂食，7月29至30日更全日禁堂食。市民因此漸漸適應網上購物、Staycation等新常態。

確診食肆｜增28間餐廳 近半平安夜聖誕有患者光顧 多酒樓火鍋

【00:35】本港第四波新冠肺炎疫情持續，周三（30日）新增54宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者行蹤名單，新增28間餐廳有患者足跡，其中逾半報告日期或最後到訪日期，是於平安夜（24日）至聖誕節長假最後一日（27日），遍佈港九新界。

不少是屋苑商場餐廳，如樂富廣場的茶木．台式休閒餐廳、黃大仙中心北館的翠華餐廳等。其中九龍灣麗晶商場有兩餐廳上榜，另外有7間酒樓及火鍋店亦上榜，包括杏花新城的稻香、又一城的望月樓等。

▼新增餐廳有患者足跡（12月30日）▼

+ 2 + 2 + 2

確診大廈｜住址全覽 坪石邨藍石樓增至8宗 德田邨德隆樓爆疫

【00:00】政府擴大強制檢測範圍，上榜的疫廈以九龍區佔最多。周三（30日）本港新增54宗個案，衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，九龍區繼續成重災區，佔一半確診個案，當中最多是已列入需要強制檢測的牛池灣坪石邨藍石樓，再多4名居民染疫。

而佛教醫院染疫的內科女護士，同樣是九龍區居民，居於藍田德田邨德隆樓，該大廈同樣需要強制檢測，早前另有一名女住戶確診，感染源頭不明，故醫管局不排除女護士是院外感染。

▼新增54宗確診個案居住大廈名單▼

昨日總覽：新冠肺炎・12.30｜強制檢測大廈名單公布 初步確診反彈至50宗以上強制檢測大廈｜同座2宗無關連確診須強檢 一文看清43座大廈名單強制檢測大廈｜新增54宗確診 政府將公布有40多幢大廈需強檢強制檢測大廈｜彩雲邨啟輝樓疑有隱形患者 有訪客聞訊掉頭走新冠肺炎｜采頤花園11座疑須強檢 確診單位對面居民：4日冇出街新冠肺炎｜坪石邨過百人排隊候檢測 居民封排水口：拎個兜沖涼

【00:00】新冠肺炎疫情肆虐，不少港人到戶外踏單車，意外亦隨之上升。根據運輸署數字，今年首三季有1,813宗涉及單車的意外，及1,744名騎單車人士傷亡，兩項數字較去年同期增加約五成，尤其以大埔汀角路和吐露港公路為多。

警方指出，274宗致命及嚴重意外中，近九成人無戴頭盔，14宗致命意外中，13人為騎單車人士，僅4人有戴頭盔，提醒市民宜穿戴合適裝備踏單車，亦應遵守道路使用者守則。醫輔助隊同期處理1,778宗急救，其中10月高峯超過800宗，較以一般月份增加三倍。

新冠肺炎｜單車意外升五成 首三季14死 九成嚴重傷亡者無戴頭盔

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

+ 3 + 3 + 3

▼坪石廣場流動採樣站情況▼

+ 12 + 12 + 12

新冠肺炎｜近日確診個案多涉聖誕家中派對 張竹君：有啲20人聚會新冠肺炎｜佛教醫院累計2病人1護士染疫 確診護士住所有患者新冠肺炎｜聯合醫院爆疫2D病房89歲女病人離世 群組累計三死新冠肺炎｜日奪3命 63歲中風男病人離世 累計146人死新冠肺炎｜元州邨、廣福邨2名源頭不明老婦離世 本港累計145人死