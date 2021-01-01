縮時影片｜太平山低見5.3度　多人觀賞2021年第一道晨光

新年快樂！2021年元旦日(１月１日)，不少人抵着寒風，到山頂觀賞2021年第一道晨光，盼望新一年有一個好開始。即去片欣賞這美麗的景致。

天文台預計，本港今日最低氣溫8度，最高14度，山頂清晨平均7.8度，最低錄得5.3度。山頂其中一舍觀景台擠滿一家大小、情侶們及朋友們，大家都做好禦寒措施，來迎接第一個日出。有市民希望新的一年，疫情盡量結束，大家都可以去旅行「散下心」。

市民張先生帶同兩位家人—他的愛犬來到山頂，大約5時半就到現場，在清晨平均氣溫只得7.8度的山頂，張先生笑言狗狗很少怕凍，帶狗狗們上來，更可以抱牠們取暖。

▼2021年元旦日山頂日出景色▼

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一對來到觀賞日出的情侶Herman和Carol，就做足禦寒措施，除了身穿厚衣和羽絨外，身上亦貼了暖包。問到對2021年的展望，Herman最希望疫情快點完結，可以盡快通關的話，大家就有機會出國旅行散散心。對於受疫情影響的各行各業，Carol祝願疫情緩和後，市民大眾都工作順利。

踏入2021年，香港天氣持續寒冷，今早市區氣溫普遍不足8度，新界北部氣溫更降至約3度。寒冷天氣警告及霜凍警告現正生效。

天文台預測，本港今日天晴及非常乾燥。早晚寒冷。日間最高氣溫約15度。吹和緩北至東北風，初時風勢清勁。預料明早仍然寒冷。隨後兩三日氣溫稍為回升，雲量較多。預料另一股冬季季候風會在下週中期開始影響華南，氣溫會再度下降，下週後期天氣寒冷及有幾陣雨。

▼回顧2016年冰封大帽山▼