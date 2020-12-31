雷頌德遭女助理偷248萬　 官指被告圖淡化自已貪婪　判囚3年

社會新聞
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音樂創作人雷頌德的女助理，挪用雷逾248萬元，部份款項更被用作支付婚宴酒席費用，及蜜月開支。她早前被裁定盜竊、使用虛假文書副本共7罪罪成。法官今(31日)在區域法院判刑時透露，被告丈夫的求情信中，指被告替雷工作是噩夢的開始。法官指，這顯示被告沒有悔意，圖淡化自己的貪婪，最終判她監禁3年。

法官今判刑時指，被告鄭嘉欣（36歲）的行為早有預謀，亦是嚴重違反誠信，若非雷頌德發現，被告會繼續其行為。法官判刑時亦透露，被告丈夫的求情信中，指被告替雷頌德工作是噩夢的開始，法官指被告丈夫淡化，顯示被告沒有悔意，企圖淡化自己的貪婪。

雷頌德被女助理鄭嘉欣盜取逾248萬元　法官今裁定被告7項罪名成立
雷頌德疑遭女助理挪用248萬　官不信助理能為雷大額墊支　裁罪成
雷頌德女助理涉以工作之名盜取248萬元　逾19個月後才發現

被告花費部份款項 支付婚宴酒席費用

女被告早前被裁定在2012年1月21日至2013年9月2日，向渣打銀行出示雷頌德預先簽署的存款單和以兌現支票的形式，將雷及他名下公司的戶口的資金轉走，涉及80次交易，涉款逾248萬元。被告另被控一項使用虛假文書副本罪，指她在2013年9月3日，使用虛假的賬單副本，意圖誘使雷頌德接受該文書為真文書。

被告在案中曾將資金轉至旅行社，以購買機票和酒店住宿，部份更用作支付婚宴酒席費用，及蜜月開支，或替其母親購買勞力士，用於被告個人開支的款項涉24萬元，餘下資金則轉入被告的戶口。

被告在審訊中辯稱，涉案轉帳為雷向她歸還早前她墊支的費用。

案件編號：DCCC 623/2019

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