黎智英保釋｜終審法院准律政司上訴　黎智英再還押警阻支持者尾隨

終審法院今日下午（31日）繼續處理，律政司就壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》，以及詐騙案保釋的上訴。早上大批記者、支持者追訪黎智英，一度引起混亂。 警方下午開始於終審法院外加強戒備，不單駐守的警員人數大增外，又鐵馬架設專屬的通道，以防再生混亂。黎智英在3時半前接抵終審法院，記者及支持者隔着鐵馬拍照或打氣。黎智英不獲保釋的消息傳出後，20多名支持者跑到停車場送囚車，部分人情緒激動。

12月31日，終審法院批准律政司就黎智英保釋上訴，黎由時光隧道被押走。（李澤彤攝）

終審法院今日下午裁決律政司對黎智英保釋的上訴，並批准律政司就黎智英獲准保釋提上訴並需繼續還押。

黎智英不獲保釋的消息傳出後，20多名支持者跑到停車場打算送囚車。部分人的情緒激動，不斷大叫咒罵政府的說話。懲教署職員在停車場架起時光隧道，準備接送黎智英。

+ 9 + 9 + 9

黎智英在下午約5時45分，由懲教人員押上「鐵甲威龍」的囚車。黎登上囚車前一度看後回望，懲教人員將門半掩，有支持者在門隙中嘗試尋找黎智英。梁國雄、李卓仁、吳文遠等人則不斷高叫「釋放黎智英」，有人高舉「司法已死」、「一國一制」等標語，也有人忍不住痛哭。

囚車駛出終審法院時，有人跪地希望阻擋囚車，遭法院職員扶起。其他支持者則不斷拍打車身，希望在內的黎智英能夠注意他們。囚車沿遮打道離開，支持者尾隨遭警方阻止。囚車離開後，支持者繼續在終審法院外高叫口號，久未散去，警方以限聚令要求人群散去，並發出多次警告。

人群最終在下午6時開始陸續離開，至下午6時半全部離開。

12月31日，黎智英抵終審法院，並向打氣支持者互相高舉拳頭示意。（李澤彤攝）

在今日較早時，黎智英在完結早上部分後，乘座架回家用膳，至下午3時再離開寓所。黎智英下午3時20分左右再度抵達終審法院，他亦同樣未發一言。有支持者隔着鐵馬，向黎打氣。而黎的女兒較早前已經進入法院。

無論是黎智英的支持者或反對者，在下午的人數都較上午多，各有約10多人。由於早上大批記者、支持者追訪黎智英，不單將記者區的鐵馬推倒，更有記者跌倒受傷，場面混亂。

為防混亂場面再生，警方在下午加強戒備及警力，在終審法院正面排出鐵馬陣，安排黎智英在鐵馬中間的專屬通道步入法院，另外兩邊均有20多警員駐守。