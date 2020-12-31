黎智英保釋｜終審法院續處理　警增戒備防混亂 　支持者尾隨打氣

終審法院今日下午（31日）繼續處理，律政司就壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》，以及詐騙案保釋的上訴。早上大批記者、支持者追訪黎智英，一度引起混亂。 警方下午開始於終審法院外加強戒備，不單駐守的警員人數大增外，又鐵馬架設專屬的通道，以防再生混亂。黎智英在3時半前接抵終審法院，記者及支持者隔着鐵馬拍照或打氣。黎智英不獲保釋的消息傳出後，20多名支持者跑到停車場送囚車，部分人情緒激動。

12月31日，黎智英抵終審法院，並向打氣支持者互相高舉拳頭示意。（李澤彤攝）

終審法院預計會在今日下午，裁決律政司對黎智英保釋的上訴。黎智英在完結早上部分後，乘座架回家用膳，至下午3時再離開寓所。

黎智英下午3時20分左右再度抵達終審法院，他亦同樣未發一言。有支持者隔着鐵馬，向黎打氣。而黎的女兒較早前已經進入法院。

無論是黎智英的支持者或反對者，在下午的人數都較上午多，各有約10多人。由於早上大批記者、支持者追訪黎智英，不單將記者區的鐵馬推倒，更有記者跌倒受傷，場面混亂。

為防混亂場面再生，警方在下午加強戒備及警力，在終審法院正面排出鐵馬陣，安排黎智英在鐵馬中間的專屬通道步入法院，另外兩邊均有20多警員駐守。

12月31日，警方在下午安排黎智英在鐵馬中間的專屬通道步入終審法院。（李澤彤攝）

黎智英不獲保釋的消息傳出部份人情緒激動



黎智英不獲保釋的消息傳出後，20多名支持者跑到停車場打算送囚車，部分人的情緒激動，不斷大叫咒罵政府的說話。懲教署職員在停車場架起時光隧道，準備接送黎智英。