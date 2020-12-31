強制檢測｜衞署擺烏龍　3大廈不符強檢準則　居民毋須強檢

新冠肺炎疫情持續，政府昨天公布，有43座大廈的居民需強制檢測。不過，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（31日）在記者會上，就指在核對紀錄後，發現名單中有3座大廈原來並不符合需要強檢的原則，分別是曉麗苑曉星閣、翠林邨安林樓、青華苑華欣閣，這三座大廈的居民不需再受法例規管而強制檢測。 另外，今天再多3座大廈需強制檢測，分別是慈愛苑愛仁閣、深水埗欽州街德寶大廈，何文田邨靜文樓。 張竹君又稱，在基因分析後，發現一名由南非入境者身上有南非的變種病毒，而他的同行者則暫時未見有變種病毒。

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政府昨天公布，有43座大廈在過去14天內，有兩個或以上單位出現無關連確診個案，因此居民需強制檢測，加上彩雲（二）邨啟輝樓的污水樣本檢測持續呈陽性，也被加入名單，因此共有44座大廈需強制檢測。不過，在一個多小時後，政府再發新聞稿，稱其中一座大廈「香港新界屯門屯門鄉事會路 94-110 號康利中心」不符準則，剔除出強制檢測大廈名單。

政府今天再次公布，再多3座大廈被剔除出強制檢測大廈名單，張竹君就衞生署核對資料有誤而致歉。

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