除夕夜｜交通補貼門檻放寬延至6月　一文看清2021公共收費調整

今年本港經濟飽受新冠肺炎摧殘，政府宣稱暫緩處理專營巴士、的士加價，在2020年的最後一天，政府提醒市民，現時公共交通費用補貼計劃的放寬安排，即200元可領津貼的門檻將會維持至明年6月；港鐵的每程八折優惠亦會延長至明年3月。 惟個別公共交通服務獲准疫市加價，運輸署回覆《香港01》查詢時表示，今年批准55條綠色專線小巴線加價，最多加1元；天星小輪亦獲批加價，明年2月正式生效。 至於電費方面，中電及港燈早前雖宣布在2021年凍結電費，港燈每度電維持1.264元，中電為1.218元。不過由於政府部分電費補貼結束，用戶需繳交電費變相要調升。

港鐵

由於2019年度第四季的家庭住戶每月入息中位數按年錄得下跌，觸發港鐵可加可減機制中的「負擔能力上限」封頂機制，港鐵在新一年度不會加價。另外，政府之前因應疫情，提供8億元資助予港鐵，提供每程八折優惠，原訂2021年1月1日結束，不過11月公布的《施政報告》中，提到優惠將延長至明年3月底。即明年4月前港鐵收費暫時都不會有變動，之後視乎優惠會否再延長。

專營巴士

2019年8月時，新巴城巴已向運輸署提出加價12%；九巴龍運亦於2018年時，提出加價8.5%。在疫情下，巴士未如港鐵般獲政府直接資助減價，運輸及房屋局長陳帆曾表示，已暫緩審批巴士加價，形容是「某程度上減咗價」。運輸署回覆表示，會適時按現行機制，處理專營巴士公司的加價申請，及將加價建議提交相關機構審議。

公共交通補貼

政府將繼續放寬公共交通費用補貼計劃的門檻，領取津貼要求，由每月公共交通開支邢達400元降至200元，而政府會繼續在2021年1月1日至6月30日期間，繼續就市民每月超出200元門檻的交通費，提供三分之一補貼，每張八達通可獲補貼額上限，維持在每月400元。

的士

市區、新界及大嶼山的士同樣於2018年向運輸署申請加價，其中市區的士落旗價擬由24加至30元，不過政府同樣未審批相關申請。的士業界今年多次去信要求政府審批加價，並再申請每程額外徵收6元的「保險附加費」，但同樣未獲審批。換言之，在新一年，的士收費暫維持原價。對於的士業的加價申請，運輸署同樣表示，會適時按現行機制處理。

綠色專線小巴

小巴是今年少數獲批加價的公共交通服務。運輸署表示，今年獲批加價的綠色小巴路線共有20個組合，涉及55條路線，加價金額介乎1毫子至1元，幅度為2.4%至13.3%。運輸署指，加價申請均是營辦商於2019年或之前提交，強調審批加價時，會按個別情況考慮各項因素，包括小巴營辦商的財政狀況、服務質素和服務改善的計劃；亦會考慮防疫抗疫基金下相關的補貼措施，以及現時經濟情況下，乘客的接受程度。

另外，運輸署指，今年共有5條專線小巴路線（主線及輔助路線）取消營運，包括港島第28A輔助路線 （雪廠街 – 銅鑼灣（新會道））、九龍第6 （紅磡（黃埔花園））– 尖沙咀（漢口道））及6X號線（紅磡（黃埔花園））– 尖沙咀（漢口道））；以及新界第801（耀安 – 火炭（長瀝尾街））及 808A號線（耀安 – 火炭（長瀝尾街））。

船務

天星小輪在2019年4月申請加價，政府今年12月宣布，批准天星小輪旗下「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」兩條專營渡輪航線加價，兩條航線單程分別加價0.3至0.5元，而月票則加價25元，各類票價平均加幅為16.5%，新票價將於2021年2月9日起開始生效。

對於為何天星小輪獲准加價，運輸署表示，天星小輪自2018年起一直錄得虧損，在社會事件及疫情影響下，2019年及2020年的乘客量及票務收入均大幅下跌，並預計短中期內，難以重返以往水平；再加上天星小輪營運成本持續上漲，經濟前景不明朗，故認為天星小輪有需要調整收費，維持服務。

電費

電費方面，中電及港燈在2021年將會凍結電費，前者維持每度電收1.218元；後者則為1.264元。不過由於政府今年1月提供全年2,000元的電費補貼，於12月便結束，僅剩下每月50元的電費紓緩津貼。在部分電費補貼完結後，以每月用電量100度電的住戶計算，扣除補貼後原本毋須繳費；但到2021年因不獲部分補貼，最少要交10多元電費。

停車場

房委會商業樓宇小組委員會，於11月通過凍結房委會轄下的停車場收費。2021年的收費將會維持在2019年的水平，各類泊車位的月租和時租收費，包括私家車日泊收費維持不變。另外，電動車在時租泊車位充電時，亦可繼續享泊車優惠。

不過，公共停車場泊位在2021年亦會先行減少，設有770個公眾停車位的油麻地停車場，於2021年1月1日正式停止營運。