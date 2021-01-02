欠互動元素　三間古蹟改建博物館　成康文署豁下人氣最弱博物館

深水埗主教山下發現估計約百年歷史的古羅馬式地下蓄水池，引起保育人士及巿民關注，特別指向政府部門處理古蹟保育工作的欠漏。香港現時有1,444幢歷史建築，部分古蹟會發展成博物館，以達保育、教育及活化等用途，例如同樣位於深水埗的李鄭屋漢墓博物館、柴灣的羅屋民俗館及西頁的上窰民俗文物館，惟這三間博物館均是康文署轄下入場人次最少的博物館。

▼康文署轄下的博物館▼

大型、富互動元素博物館受歡迎 歷史性博物館分館少人入場

李鄭屋漢墓博物館與新發現的古羅馬式地下蓄水池一樣，包含地下拱門的設計元素，學者推斷該墓建於東漢時期。李鄭屋漢墓於1988年被列為古蹟，現為歷史博物館五間分館之一，但近年的年度入場總人數只有約4萬人次，相較平均有100萬人次入場的歷史博物館主館少約25%。

至於其餘最少人次的博物館均是歷史博物館及文化博物館的分館，規模較小，包括上窰民俗文物館、及羅屋民俗館，分別平均錄得1萬及4萬的人次，館內亦以展出展品及建築物為主。

綜合2014/15年度至2019/20年度的數字，科學館、歷史博物館及文化博物館為較受歡迎的博物館，其中科學館每年均為人次最高，這幾間博物館都是規模較大，展品及設計較多元化，亦有定期舉辦各類活動，或專題展覽等。

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池曝光▼

博物館入場人次下跌 2017/18年度大幅上升後回落

康文署轄下的博物館的入場人次自2017至18年度明顯上升，期後則持續下跌，加上2020年多間博物館因疫情而暫停開放多時，2019至20年度總共錄得約400萬參觀人士，比上一個年度少約200萬。

2017至18年度主要上升人數來自科學館、太空館、文化博物館等熱門博物館，期間科學館的年度人次更比上一年度上升六成，2017年六月科學館舉辦的專題展覽「永生傳說——透視古埃及文明」平均每日逾8,000人次，將近打破該館的人次最高紀錄。

近十年16家私營博物館開幕 僅少部分獲政府資助

除康文署轄下的博物館外，香港現時有逾35間私營博物館，包括香港海事博物館、香港中文大學文物館、六廠紡織文化藝術館等，當中只有香港海事博物館是直接接受政府的經常資助，其餘有部分博物館參與「活化歷史建築伙伴計劃」，以象徵式租金租用政府擁有的歷史建築，但日常運作仍需自負盈虧。

民政事務處今年七月份回應立法會議員提問時表示，政府歡迎博物館營辦團體申請資助文化、藝術項目或活動的計劃，以支持博物館的營運。此外，康文署博物館與本地其他博物館有定期合作，如邀請參與國際博物館日、互借館藏、共同舉辦活動等。