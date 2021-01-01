新冠肺炎．最新｜元旦增一59歲男病人死亡　本港累計149人染疫亡

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署今日元旦（1日）公布新增42宗確診個案，是近一個半月以來新低；至今累計增至8889宗。今日初步確診個案進一步回落至30餘宗。

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

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【19:00】醫院管理局公布，一名於12月21日確診感染新型冠狀病毒的59歲男病人（個案編號：8336），住在藍田平田邨平誠樓，他在今日下午1時57分於瑪麗醫院離世。連同這名病人，至今共有149名確診病人離世。

【16:41】就政府專家顧問梁卓偉在傳媒訪問建議，可以考慮增加追蹤工作，如追蹤患者的密切接觸者的接觸者，以達到清零，張竹君表示會研究是否可行，又說社區不明個案未必同這些人士有關。

【16:39】張竹君表示，今日沒有新增強制檢測大廈。另外，今日數字回落，張竹君指「大多數患者的潛伏期在一周以內，甚至更長，數字應未能反映所有個案。現在正值長假期，好難講到個數字。現在數字向下是好事，但都有擔心會反彈。」

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增42宗確診個案，是一個半月（11月21日43宗）以來新低。 今日個案編號#8848 至 #8889，年齡： 1 至89 歲 ； 20 男 22 女，其中輸入個案佔 6 宗；無源頭個案︰ 13 宗。初步確診是30多宗。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，聯合醫院一名女病人服務助理初步確診，在2D懷安科病房工作，曾照顧確診病人並入住檢疫中心，現時情況穩定。該醫院累計12名病人及9名員工確診。昨日初步確診的佛教醫院病人今日確診(#8853)

【14:32】新冠肺炎疫情持續，新蒲崗采頤花園11座累積共3宗源頭不明的個案，政府早前發出強制檢測令，要求住戶接受病毒檢測。



由上月30日起至今日（1日），採樣中心已運作三日，人流明顯較疏落。有住戶透露大部份人都已經完成採樣，她亦收到陰性檢測結果，但見人少便再來做檢測。

強制檢測｜采頤花園強檢第3日 有居民及清潔工再度檢測求安心

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【14:05】新冠肺炎疫情下，外傭宿舍多次爆疫，政府日前宣布，決定提早終止僱傭合約的外傭，將不得以訪客身份延長在港逗留期限，但容許僱主延長即將離任外傭的現行合約有效期限。有外傭中介組織表示，現時本地外傭供不應求，政府拒絕讓「斷約」或滿約外傭留港，將加劇外傭爭奪戰。惟有僱主協會卻指，僱主對外傭需求已有減少，加上僱主和僱員在合約中止前存在通知期，認為已有足夠時間讓外傭尋找新工作，形容「僱主唔憂揀」。

新冠肺炎｜斷約外傭不得延長留港 中介組織：加劇本地外傭爭奪戰

【13:03】消息指，本港今日新增逾40宗新冠肺炎確診個案。

【12:30】新冠肺炎疫情持續，適逢冬至、聖誕和新年，聚會群組成為隱憂，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則今早（1日）在電台節目表示，本月首一周的數字或能反映近期聚會的病毒傳播危機，加上現時有40多幢樓宇被列入強制檢測名單，或能捕捉到更多隱形個案，令確診數字進一步上升。他說，近日有太多節日，昨晚的尖沙咀街頭亦人頭湧湧，爆發家庭聚會群組「唔覺得出奇」，認為1月第1個禮拜的數字能反映近日聚會的傳播風險，但坦言節日期間，接受檢測的市民或不多，結果或會滯後。

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▼12月31日更新各區流動採樣站服務時間▼

▼2020年除夕夜海傍倒數人潮▼

昨日總覽：新冠肺炎・12.31｜增68宗確診 強檢大廈剔出3幢 又新増3幢2021新年｜寒潮除夕迎新年 尖沙嘴人頭湧湧 港島門可羅雀2021新年｜寒流襲港市民等3小時搶牛肉打邊爐︰個個唔使錢咁2020回顧｜新冠肺炎一年歷四波 名人患者余錦基：咬緊牙關等疫苗

確診大廈｜藍田康華苑頌康閣累計5人確診 深水埗區單日增13宗

【01:35】新冠肺炎疫情持續，昨天（12月31日）增68宗確診個案，當中有13人居於深水埗區，包括又一居7座、麗翠苑麗榕閣等大廈；藍田康華苑頌康閣累計5人確診，該大廈未被政府列入強制檢測大廈名單，意味確診者可能屬同一家庭，或單位之間有關連。

污水樣本連續數天驗到陽性的彩雲（二）邨啟輝樓有一名患者，同邨的豐澤樓就找到第四名隱形患者，她與早前個案有關連。

確診食肆｜海港城Cova等18店上榜 逾半患者聖誕假光顧

1月1日【01:20】本港第四波新冠肺炎疫情持續，周四除夕（12月31日）新增68宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者行蹤名單，新增18間餐廳有患者足跡，其中逾半報告日期或最後到訪日期，是於聖誕節長假期當中兩天，即26日及27日，當中有多間是知名連鎖食肆的分店，如樂富廣場的壽司郎、新港中心的「元気寿司」、西九龍中心的薩莉亞意式餐廳、海港城海洋中心的Cova等。

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2020年除夕維園及銅鑼灣情況

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▼2020年最後的日落▼