新冠肺炎．最新｜元旦日料增至少40宗　累計逼近8900宗

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署周四除夕（12月31日）公布新增68宗確診個案，至今累計增至8,847宗。昨半日初步確診回落至40餘宗，今日2021年元旦日，累計逼近8,900宗。

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

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▼12月31日更新各區流動採樣站服務時間▼

▼2020年除夕夜海傍倒數人潮▼

昨日總覽：新冠肺炎・12.31｜增68宗確診 強檢大廈剔出3幢 又新増3幢2021新年｜寒潮除夕迎新年 尖沙嘴人頭湧湧 港島門可羅雀2021新年｜寒流襲港市民等3小時搶牛肉打邊爐︰個個唔使錢咁2020回顧｜新冠肺炎一年歷四波 名人患者余錦基：咬緊牙關等疫苗

確診大廈｜藍田康華苑頌康閣累計5人確診 深水埗區單日增13宗

【01:35】新冠肺炎疫情持續，昨天（12月31日）增68宗確診個案，當中有13人居於深水埗區，包括又一居7座、麗翠苑麗榕閣等大廈；藍田康華苑頌康閣累計5人確診，該大廈未被政府列入強制檢測大廈名單，意味確診者可能屬同一家庭，或單位之間有關連。

污水樣本連續數天驗到陽性的彩雲（二）邨啟輝樓有一名患者，同邨的豐澤樓就找到第四名隱形患者，她與早前個案有關連。

確診食肆｜海港城Cova等18店上榜 逾半患者聖誕假光顧

1月1日【01:20】本港第四波新冠肺炎疫情持續，周四除夕（12月31日）新增68宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者行蹤名單，新增18間餐廳有患者足跡，其中逾半報告日期或最後到訪日期，是於聖誕節長假期當中兩天，即26日及27日，當中有多間是知名連鎖食肆的分店，如樂富廣場的壽司郎、新港中心的「元気寿司」、西九龍中心的薩莉亞意式餐廳、海港城海洋中心的Cova等。

強制檢測大廈｜各區流動採樣站服務一覽 居民須1.4或之前完成強制檢測大廈12.31｜慈愛苑何文田邨各一大廈上榜 新增德寶大廈新冠肺炎｜伊院病人輸確診捐血者血小板翌日離世 交死因庭跟進新冠肺炎｜除夕添亡魂 居元州邨77歲翁入院一周亡 本周暫錄12死

2020年除夕維園及銅鑼灣情況

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▼2020年最後的日落▼