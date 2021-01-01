新冠肺炎｜斷約外傭不得延長留港　外傭公會：加劇本地外傭爭奪戰

新冠肺炎疫情下，外傭宿舍多次爆疫，政府日前宣布，決定提早終止僱傭合約的外傭，將不得以訪客身份延長在港逗留期限，但容許僱主延長即將離任外傭的現行合約有效期限。有僱傭工會表示，現時本地外傭供不應求，政府拒絕讓「斷約」或滿約外傭留港，將加劇外傭爭奪戰。惟有僱主協會卻指，僱主對外傭需求已有減少，加上僱主和僱員在合約中止前存在通知期，認為已有足夠時間讓外傭尋找新工作，形容「僱主唔憂揀」。

陳東風指，僱主需為外傭支付病毒檢測和酒店檢疫等費用，動輒兩萬元，令不少僱員「捨遠求近」在本地搶工人。（資料圖片／高仲明攝）

香港僱傭公會主席陳東風今早（1日）在港台節目《千禧年代》表示，外傭斷約後便不能逗留本港的措施，是要防止工人「跳草裙舞」，而做成此惡性現象的條件是因為外傭供不應求。

陳東風續指，現時菲律賓和印尼在疫情下難以招募工人，申請審批時間亦較長，加上僱主需為外傭支付病毒檢測和酒店檢疫等費用，動輒兩萬元，令不少僱主「捨遠求近」在本地搶工人，令本地外傭的供應更加緊張，更指兩至三個僱主搶一個工人已司空見慣，擔心新措施會加劇情況，演變成五、六個僱主爭奪一個工人。

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對於政府容許僱主延長外傭合約的做法幫助不大，他認為做法幫助不大，因為工人斷約一般是因為他們需要即時回鄉，或與僱主關係不好而另謀高就，難以留在原先的家庭繼續工作。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則支持政府措施，直言政府早前容許外傭以訪客身份逗留30天找新僱主，令大批外傭滯留，需到私人無牌宿舍寄居，導致疫情大爆發。她強調，不論是外傭辭職或被辭退，都有一個月通知期，認為已有足夠時間讓他們尋找新工作。

她續指，疫情下經濟不景，僱主對外傭需求已有減少，不少僱主亦會傾向與現時的外傭續約，形容「僱主唔憂揀」。