屯赤公路｜通車後首個長假期　續有司機湊熱鬧行新路　東涌再塞爆

屯門赤鱲角隧道於上周日（27日）通車，吸引不少市民試行新路，令東涌一帶交通擠塞。新隧道通車第6天，迎來首個元旦長假期，運輸署即使連日呼籲，繼續有司機湊熱鬧試行新路，再塞爆東涌。 《香港01》記者於東涌市中心達東路一帶視察，警方已加派人手疏導交通，區內兩個主要停車場，東薈城及富東邨停車場在下午2時左右已爆滿，車流倒灌波及附近一帶。運輸署於下午2時半左右，發出特別交通消息，指區內停車場已滿，建議前往東涌的公眾人士盡量使用公共交通服務。 有司機表示，今日特意趁新路通車湊熱鬧試行，特意由九龍西「遊車河」到屯門試行新隧道。他指，由屯門出發，沿新隧道到東涌一直暢通無阻，車程更比以往快15分鐘。

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屯門赤鱲角隧道於周日（27日）通車，當日吸引不少市民試行新路，結果東涌一帶交通配套不足的弱點即浮現，區內出現嚴重擠塞。今日迎來新隧道通車後的首個長假期，東涌市中心兩個主要停車場，東薈城及富東邨停車場在下午2時許已爆滿，排隊進入停車場的車龍延錦不絕，更倒塞至達東路與順東路的路口。

現場所見警方有加派交通警及交通督導員在場疏導交通，雖然現場車多擠塞，但塞車情況，仍未如周日屯赤隧道通車首日般嚴重。記者下午在現場所見，順東路進入達東路的車龍，龍尾大約在東涌泳池附近。

九龍西居民游車河試行新隧道 伍生：快15分鐘

駕駛人士伍先生指，今日特意由九龍西「遊車河」到屯門試行新隧道，雖然首日通車出現大塞車的情況，但伍先生表示不太擔心塞車，「咁晏應該唔太影響」。他又指，平時到東涌一般會使用青嶼幹線，使用新隧道比以往快至少15分鐘， 「一入隧出嚟好快、方便好多，車程快咗好多」，不過如果日後現塞車情況就會繼續選用青嶼幹線。

伍先生亦透露，今日趁元旦帶小朋友到東涌搭昂坪360纜車，「出嚟唞吓氣」。他亦認為因為疫情，元旦氣氛較為冷清，不及以往濃烈。被問到新一年的願望，他就期望大家生活愉快及身體健康，亦希望「（香港）快啲回復正常」。

伍先生指，今日特意由九龍西「遊車河」到屯門試行新隧道。（龔嘉盛攝）

▼屯赤隧道12月27日通車情況▼

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新隧道假日未見塞車情況 車流比平日多

居於元朗、同樣使用屯門赤鱲角隧道到東涌的陳先生指，新隧道令大嶼山車流量比以往多，不過沿路到東涌亦未見塞車的情況，車程比以往快近20分鐘。他又指，日後從新界西北前往東涌及機場，都會用新隧道。因為東涌一帶過往泊車比較方便，今日特意駕車到到東薈城逛街。

東涌市中心停車場爆滿 運輸署籲使用公共交通工具

運輸署於約下午2時，發出特別交通消息，指東涌一帶交通繁忙，促市民使用公共交通工具。呼籲駕駛人士行經上述路段，忍讓及小心駕駛。另外，東涌市中心的車位已泊滿，駕駛人士可考慮用欣澳或香港廸士尼樂園的停車場。